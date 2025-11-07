Orbán Viktor: Magyarországnak mentességet kell kapnia az orosz energiaszankciók alól

Hírlevél

A tárgyaláson Donald Trump amerikai elnökkel az orosz energiaszankciók ügye a legsúlyosabb és legfontosabb téma – hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Orbán Viktor leszögezte a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára ez kimelten jelentős kérdés.
A Washingtonból, néhány órával a magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt sugározott interjúban Orbán Viktor elmondta,

 majd csak a megbeszélés után tud válaszolni arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meg lehessen győzni Trump elnököt, hogy Magyarországnak mentességet kell kapnia a szankciók alól.

 

 

Washington, 2025. november 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházához, a Blair House-hoz érkezik Washingtonban 2025. november 6-án. A kormányfő másnap Donald Trump amerikai elnökkel találkozik. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán viktor pénteken tárgyal Donald Trumppal. (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI Fotószerkesztõség)

Orbán Viktor kiemelte, a mostani tárgyalási témák közül ez a legsúlyosabb és legfontosabb a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára. 

"És nekem itt eredményt kell elérnem"

 – szögezte le. Hozzátette, itt nem arról van szó, hogy valami ajándékot kérnénk az amerikaiaktól, hanem egyszerűen annak a belátását, hogy az a szankciórendszer, amelyet kivetettek legutóbb az orosz energiára, az a Magyarországhoz hasonló helyzetben lévő országokat, akiknek nincs tengerük, lehetetlen helyzetbe hozza. Orbán Viktor elmondta, ezért azt kéri Trump elnöktől, hogy ezt lássa be, és a magyar javaslatok közül valamelyiket fogadja el. 

De ezt nem üzleti alapon kívánom elérni, hanem a józan ész és a belátása alapján

 – emelte ki.

Az ukrajnai háborút illetően azt mondta, a békecsúcs megtörténik majd, hiszen bejelentették. Az a kérdés, hogy azt a funkciót szánják-e a csúcsnak, hogy közelebb vigyen a békéhez, vagy várnak addig, míg minden kérdésben sikerül megegyezni.

 

