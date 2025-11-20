Orbán Viktor: Makovecz Imre világészlelést hagyott ránk

Orbán Viktor az Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című tárlat megnyitóján úgy fogalmazott,
életműve nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, áttetszően, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök.
Mint fogalmazott, Makovecz Imre azt tanította, hogy a nemzet nemcsak győzelemből épül, hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni. Hozzátette, hogy a magyarok, ha elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: majd megnyerjük a háborút.
Orbán Viktor kiemelte,
Makovecz Imre nélkül ma nem állhatnék itt.
Elmondása szerint Makovecz Imre nélkül 1998-ban nem tudták volna megállítani a kommunista restaurátorokat, nem lettek volna polgári körök, és nem tudtak volna felállni a 2002-es választási vereség után sem.
Nélküle nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem és alkotmányos forradalom sem, nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány, és nélküle sem 1998-ban sem 2010-ben nem lehettem volna Magyarország miniszterelnöke
– jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök felidézte Mózes történetét, aki a pusztai vándorlás után nem léphetett be az ígéret földjére. Makovecz Imre, "a magyarok Mózese" is csak egy rövid pillantást vethetett a kommunizmus és a posztkommunizmus összesen 65 évét felváltó világra.
Kiemelte, a máig tartó polgári és nemzeti korszak szabad levegőjéből épp csak egy lélegzetnyi jutott neki, de pontosan tudta, hogy nemcsak négy év következik, hanem egy hosszú korszak, amelyben a magyarok külön-külön és a magyarság együtt is magára találhat. – Makovecz Imre nem gondolta, hogy ez hibátlan világ lesz, de tudta, hogy vége a bedeszkázott égbolt korszakának, és az jön, amire mindig is vágyott, ami a legjobbat fogja kihozni a magyarokból – fűzte hozzá Orbán Viktor.
A miniszterelnök idézte Weöres Sándor versét: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra, és azt mondta, Makovecz Imre volt ennek a költeménynek az "eleven megtestesülése": létrája lába a magyar földön állt, felső foka az égbolthoz támaszkodott.
Munkái azt üzenték, csak akkor élsz helyesen, ha mindig felfelé tartasz, ha a gravitációval szemben felemeled a lelked
– vélekedett Orbán Viktor, hozzátéve, azt is tőle tanulta, hogy a magyarság kemény nép, ezért, ha nincs vezetője, eszi egymást, és azért van szükség vezetőre, mert a magyar birka nép, hanem azért, mert a magyarok erősek, és az erős embereket össze kell tartani, mert ha nincs rend, egymásnak mennek.
A kormányfő úgy fogalmazott, ha Makovecz Imre ha ma látna bennünket, örülne a szíve, láthatná, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Jelezte, Magyarországot, a magyar jövőt a Makovecz szervezte szellemi összeesküvés mentette meg 1990 után, amelyben részt vett például Fekete György, Jókai Anna, Szabó Magda és Nemeskürty István is.
A haza mindent megelőző szolgálatában hívő magyarok legnagyobb, nyílt összeesküvése volt ez, amelyet nem lehetett sem felszámolni, sem leszámolni vele
– fűzte hozzá. Orbán Viktor szerint nem tudhatjuk, milyen idők jönnek, de - mint mondta - a rendíthetetlen magyarok nyílt összeesküvése nélkül a jövőben sem maradhatunk talpon.