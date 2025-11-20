Orbán Viktor: Makovecz Imre világészlelést hagyott ránk

Orbán Viktor az Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című tárlat megnyitóján úgy fogalmazott,

életműve nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, áttetszően, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök.

Budapest, 2025. november 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Mint fogalmazott, Makovecz Imre azt tanította, hogy a nemzet nemcsak győzelemből épül, hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni. Hozzátette, hogy a magyarok, ha elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: majd megnyerjük a háborút.

Orbán Viktor kiemelte,

Makovecz Imre nélkül ma nem állhatnék itt.

Elmondása szerint Makovecz Imre nélkül 1998-ban nem tudták volna megállítani a kommunista restaurátorokat, nem lettek volna polgári körök, és nem tudtak volna felállni a 2002-es választási vereség után sem.

Nélküle nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem és alkotmányos forradalom sem, nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány, és nélküle sem 1998-ban sem 2010-ben nem lehettem volna Magyarország miniszterelnöke

– jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök felidézte Mózes történetét, aki a pusztai vándorlás után nem léphetett be az ígéret földjére. Makovecz Imre, "a magyarok Mózese" is csak egy rövid pillantást vethetett a kommunizmus és a posztkommunizmus összesen 65 évét felváltó világra.

Kiemelte, a máig tartó polgári és nemzeti korszak szabad levegőjéből épp csak egy lélegzetnyi jutott neki, de pontosan tudta, hogy nemcsak négy év következik, hanem egy hosszú korszak, amelyben a magyarok külön-külön és a magyarság együtt is magára találhat. – Makovecz Imre nem gondolta, hogy ez hibátlan világ lesz, de tudta, hogy vége a bedeszkázott égbolt korszakának, és az jön, amire mindig is vágyott, ami a legjobbat fogja kihozni a magyarokból – fűzte hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök idézte Weöres Sándor versét: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra, és azt mondta, Makovecz Imre volt ennek a költeménynek az "eleven megtestesülése": létrája lába a magyar földön állt, felső foka az égbolthoz támaszkodott.