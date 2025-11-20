Orbán Viktor: Makovecz Imre világészlelést hagyott ránk

Hírlevél

Tegnap, 13:24
Olvasási idő: 8 perc
Makovecz Imre nem világnézetet, hanem világészlelést hagyott ránk – fogalmazott a miniszterelnök a Műcsarnokban az építész születésének 90. évfordulója alkalmából a nyílt kiállítás megnyitóján.
Orbán Viktor az Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című tárlat megnyitóján úgy fogalmazott, 

életműve nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, áttetszően, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök.

Makovecz Imre munkásságát bemutató kiállítás nyílt a Műcsarnokban, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025.11.20.
Budapest, 2025. november 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Mint fogalmazott, Makovecz Imre azt tanította, hogy a nemzet nemcsak győzelemből épül, hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni. Hozzátette, hogy a magyarok, ha elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: majd megnyerjük a háborút.

Orbán Viktor kiemelte, 

Makovecz Imre nélkül ma nem állhatnék itt.

Elmondása szerint Makovecz Imre nélkül 1998-ban nem tudták volna megállítani a kommunista restaurátorokat, nem lettek volna polgári körök, és nem tudtak volna felállni a 2002-es választási vereség után sem.

Nélküle nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem és alkotmányos forradalom sem, nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány, és nélküle sem 1998-ban sem 2010-ben nem lehettem volna Magyarország miniszterelnöke

– jelentette ki Orbán Viktor.

Makovecz Imre munkásságát bemutató kiállítás nyílt a Műcsarnokban, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025.11.20.
Budapest, 2025. november 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök felidézte Mózes történetét, aki a pusztai vándorlás után nem léphetett be az ígéret földjére. Makovecz Imre, "a magyarok Mózese" is csak egy rövid pillantást vethetett a kommunizmus és a posztkommunizmus összesen 65 évét felváltó világra. 

Kiemelte, a máig tartó polgári és nemzeti korszak szabad levegőjéből épp csak egy lélegzetnyi jutott neki, de pontosan tudta, hogy nemcsak négy év következik, hanem egy hosszú korszak, amelyben a magyarok külön-külön és a magyarság együtt is magára találhat. – Makovecz Imre nem gondolta, hogy ez hibátlan világ lesz, de tudta, hogy vége a bedeszkázott égbolt korszakának, és az jön, amire mindig is vágyott, ami a legjobbat fogja kihozni a magyarokból – fűzte hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök idézte Weöres Sándor versét: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra, és azt mondta, Makovecz Imre volt ennek a költeménynek az "eleven megtestesülése": létrája lába a magyar földön állt, felső foka az égbolthoz támaszkodott.

Makovecz Imre munkásságát bemutató kiállítás nyílt a Műcsarnokban, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025.11.20.
Budapest, 2025. november 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án. Jobbról elöl Jonathan Glancey, a kiállítás kurátora. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Munkái azt üzenték, csak akkor élsz helyesen, ha mindig felfelé tartasz, ha a gravitációval szemben felemeled a lelked

 – vélekedett Orbán Viktor, hozzátéve, azt is tőle tanulta, hogy a magyarság kemény nép, ezért, ha nincs vezetője, eszi egymást,  és azért van szükség vezetőre, mert a magyar birka nép, hanem azért, mert a magyarok erősek, és az erős embereket össze kell tartani, mert ha nincs rend, egymásnak mennek.

A kormányfő úgy fogalmazott, ha Makovecz Imre ha ma látna bennünket, örülne a szíve, láthatná, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Jelezte, Magyarországot, a magyar jövőt a Makovecz szervezte szellemi összeesküvés mentette meg 1990 után, amelyben részt vett például Fekete György, Jókai Anna, Szabó Magda és Nemeskürty István is.

A haza mindent megelőző szolgálatában hívő magyarok legnagyobb, nyílt összeesküvése volt ez, amelyet nem lehetett sem felszámolni, sem leszámolni vele 

–  fűzte hozzá. Orbán Viktor szerint nem tudhatjuk, milyen idők jönnek, de - mint mondta - a rendíthetetlen magyarok nyílt összeesküvése nélkül a jövőben sem maradhatunk talpon.

