Orbán Viktor: Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést

Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – a miniszterelnök rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük. Orbán Viktor azt is elmondta, mi ennek az előfeltétele és hogyan teljesítették.
Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – Orbán Viktor rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük.
Orbán Viktor: Nincs szankció, amely az ellátást korlátozná
A miniszterelnök elmondta, minden szükséges előfeltételét megteremtették annak, hogy Magyarországon legyen Európában a legalacsonyabb energiaár, ami konkrétan azt jelenti:
„A Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk.”
Orbán Viktor azt is hozzátette, nincs szankció, amely az onnan Magyarországnak érkező ellátást korlátozná vagy drágábbá tenné.
A miniszterelnök rámutatott:
„Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!