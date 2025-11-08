Orbán Viktor: Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést

Hírlevél

Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – a miniszterelnök rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük. Orbán Viktor azt is elmondta, mi ennek az előfeltétele és hogyan teljesítették.
Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – Orbán Viktor rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük.

Orbán Viktor, WASHINGTON DC, UNITED STATES - NOVEMBER 7: United States President Donald Trump greets the Hungarian Prime Minister Viktor Orban at the White House in Washington DC , November 7, 2025. (Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images)
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Ház főbejáratánál
Fotó: Anadolu / Anadolu

Orbán Viktor: Nincs szankció, amely az ellátást korlátozná

A miniszterelnök elmondta, minden szükséges előfeltételét megteremtették annak, hogy Magyarországon legyen Európában a legalacsonyabb energiaár, ami konkrétan azt jelenti:

„A Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk.”

Washingtonból jelentjük: marad a rezsicsökkentés, teljes szankciómentességet kapott Magyarország

Orbán Viktor azt is hozzátette, nincs szankció, amely az onnan Magyarországnak érkező ellátást korlátozná vagy drágábbá tenné.

A miniszterelnök rámutatott:

„Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség.”

