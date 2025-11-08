Orbán Viktor: Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést

Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – Orbán Viktor rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük.

Donald Trump amerikai elnök üdvözli Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Ház főbejáratánál

Fotó: Anadolu / Anadolu

Orbán Viktor: Nincs szankció, amely az ellátást korlátozná

A miniszterelnök elmondta, minden szükséges előfeltételét megteremtették annak, hogy Magyarországon legyen Európában a legalacsonyabb energiaár, ami konkrétan azt jelenti: