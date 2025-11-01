Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba

Orbán Viktor a kétnapos látogatás során kétoldalú tárgyalásokat is folytat majd egyiptomi kollegájával.

Orbán Viktor és Abd el-Fattáh esz-Szíszi már többször találkoztak egymással. Fotó: miniszterelnok.hu

A miniszterelnök közösségi oldalain osztott meg rövid videókat arról, hogy már megérkezett az észak-afrikai országba.

