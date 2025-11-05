Hírlevél

Orbán Viktor örömteli hírt osztott meg a közösségi oldalán

Orbán Viktor bejelentette, hogy a háromgyermekes édesanyák már megkapták az első, személyi jövedelemadó-mentes fizetésüket. A miniszterelnök közölte, a program életre szóló kedvezmény, és hamarosan a kétgyermekes anyák is bekerülhetnek a támogatási körbe.
Kézzelfoghatóvá vált a kormány újabb családtámogatási intézkedése, mivel a háromgyermekes édesanyák ezekben a napokban kapják kézhez első adómentes fizetésüket – erről írt Orbán Viktor a legújabb Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ez azonnali 15 százalékos béremelkedést jelent az érintetteknek, és mintegy 250 ezer nőt érint. 

Orbán Viktor arról is írt, hogy a támogatás minden magyar családot segít, akkor is, ha nem a kormánypártokra szavaztak. Bejelentése végén hozzátette: 

felkészülnek a kétgyermekes édesanyák, jelezve, hogy a program további bővítése várható.

A háromgyermekes anyák szja-mentessége október 1-jén lépett hatályba, ahogy arról korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatott. Az érintettek év közben adóelőleg-nyilatkozattal érvényesíthetik a kedvezményt. A NAV szerint az online ügyintézés a leggyorsabb megoldás, mivel előre kitöltött adatokkal segíti a folyamatot, és automatikusan továbbítja a nyilatkozatot a munkáltatónak. A hatóság hangsúlyozta, hogy a kedvezmény akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

 

