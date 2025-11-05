Orbán Viktor: Megígértük, megcsináltuk!

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, arról ír, hogy a mai naptól a háromgyermekes édesanyák adóterhei jelentősen csökkennek.

A miniszterelnök bejelentette, hogy megvalósult a kormány egyik új fontos családtámogatási vállalása azáltal, hogy a háromgyermekes édesanyák mától teljes személyi jövedelemadó-mentességet élveznek. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ez 15 százalékos jövedelemnövekedést jelent az anyák számára, és a kormány folytatja a családokat segítő programokat. Fotó: Unsplash

Orbán Viktor: A háromgyermekes édesanyák soha többet nem fizetnek SZJA-t

Megígértük, megcsináltuk. A háromgyerekes édesanyáknak soha többet nem kell SZJA-t fizetniük. És itt nem állunk meg, folytatjuk!”

- írta a kormányfő, hozzátéve, hogy:

Azon dolgozunk, hogy minden édesanya megbecsülve és biztonságban érezhesse magát.”

Orbán Viktor szerint ez a hét különösen fontos, hiszen most érkeznek meg az első fizetések, amelyeknél már érvényesül a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a dolgozó édesanyák jövedelme 15 százalékkal automatikusan megnő.

Ez egy nagy hét, most fizetik ki az első olyan jövedelmet a dolgozó édesanyáknak, ahol a háromgyermekes édesanyák már nem fizetnek személyi jövedelemadót”

- hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kormányfő kiemelte, hogy az édesanyák a magyar társadalom pillérei, nélkülük nincs sem család, sem jövő.

Édesanyák nélkül nincsenek családok, édesanyák nélkül nincs gyermek, nincs jövő, a hazának sincs jövője”

- fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a gyermekvállalás nagy és felelősségteljes döntés, amely komoly anyagi és lelki erőfeszítésekkel jár, ezért a magyar államnak és közösségnek kötelessége minden segítséget megadni a családoknak.

Nagy és nehéz dolog gyermeket vállalni és gyermeket nevelni, előteremteni a család biztonságához szükséges jövedelmet szintén nehéz dolog. Egyedül talán nem is minden családnak sikerül, ezért fontos, hogy a magyar állam, a magyar kormány, mi mindannyian ott legyünk mögöttük.”

A miniszterelnök hozzátette még azt is, a kormánynak az a célja, hogy minden édesanya érezze, számíthat Magyarországra, hiszen a magyar családpolitika nem csupán gazdasági intézkedés, hanem egy nemzetstratégiai vállalás is.

Érezzék, hogy egész Magyarország, és annak kormánya is ott áll az édesanyák és a magyar családok mögött, egész életük során számíthatnak ránk”

- zárta bejegyzését Orbán Viktor.