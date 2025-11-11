Meglepő helyen bukkant fel Orbán Viktor – sikerült lefényképezni

„Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal” – harangozta be a délutáni beszélgetést Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán. A miniszterelnök az interjú előtt a kőbányai kínai negyedben is megállt.

Orbán Viktor: Gyors ebéd a Jegenye utcában

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott:

„Gyors ebéd a Jegenye utcában.”

Orbán Viktor a baloldali médiában

A miniszterelnök kedden 17 órától lesz Rónai Egon beszélgetőtársa.

A Mérleg online adásban nemcsak a washingtoni útról, hanem aktuális bel- és külpolitikai eseményekről is kérdezi majd a miniszterelnököt a műsorvezető.