Meglepő helyen bukkant fel Orbán Viktor – sikerült lefényképezni

Gyors ebéd a Jegenye utcában – írta a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor Rónai Egon vendége lesz a Mérleg adásában, előtte a kőbányai kínai negyedben is megállt.
„Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal” – harangozta be a délutáni beszélgetést Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán. A miniszterelnök az interjú előtt a kőbányai kínai negyedben is megállt.
Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott:
„Gyors ebéd a Jegenye utcában.”
Orbán Viktor a baloldali médiában
A miniszterelnök kedden 17 órától lesz Rónai Egon beszélgetőtársa.
A Mérleg online adásban nemcsak a washingtoni útról, hanem aktuális bel- és külpolitikai eseményekről is kérdezi majd a miniszterelnököt a műsorvezető.
