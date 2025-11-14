Orbán Viktor megmutatta az ország kedvenc jegyzetét pulóveren, ami már rendelhető is

Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében a mára már gyakorlatilag legendássá vált ATV-s interjúja alatt készített jegyzetéről, amit immáron már pulóverre is nyomtatnak.
Nekem már megjött az első szállítmány. Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a https://dpkshop.hu honlapon – közölte Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében a mára már gyakorlatilag legendássá vált ATV-s interjúja alatt készített jegyzetéről, amit immáron már pulóverre is nyomtatnak.
A miniszterelnök hozzátette bejegyzésében:
A pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a „Jónak lenni jó!” kampány keretében.
