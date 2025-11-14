Hírlevél

Rendkívüli!

Bombameglepetés: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán háborús maffia ügyben

Jónak lenni jó

Orbán Viktor megmutatta az ország kedvenc jegyzetét pulóveren, ami már rendelhető is

42 perce
Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében a mára már gyakorlatilag legendássá vált ATV-s interjúja alatt készített jegyzetéről, amit immáron már pulóverre is nyomtatnak.
Nekem már megjött az első szállítmány. Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a https://dpkshop.hu honlapon – közölte Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében a mára már gyakorlatilag legendássá vált ATV-s interjúja alatt készített jegyzetéről, amit immáron már pulóverre is nyomtatnak.

Orbán Viktor (Fotó: Facebook)

A miniszterelnök hozzátette bejegyzésében:

A pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a „Jónak lenni jó!” kampány keretében. 🇭🇺🇭🇺❤️

Elrajtolt a DPK webshop – meglepő céllal

 

