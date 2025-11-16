„Soha nem engedjük be őket” – Orbán Viktor megszólalt a migrációról

A felvételen Orbán Viktor arról beszél, hogy „Brüsszel abban hisz, hogy az, amit migrációnak hívnak, és mi bajnak látjuk, az jó”. Majd hozzátette:
Én azoknak az embere vagyok, akik azt gondolják, hogy soha nem engedjük be őket. Csak a testükön keresztül, vagy még úgysem.”
A miniszterelnök szavai hatalmas tapsot váltottak ki, a kormánypárti közösségi oldalakon pedig villámgyorsan terjedt a videó.
Határozott üzenet Brüsszelnek
Orbán Viktor szerint Magyarország álláspontja világos és nem változik: a kormány továbbra is elutasítja a bevándorlási kvótákat, a betelepítési terveket és minden olyan uniós elképzelést, amely az ország demográfiai, kulturális vagy biztonsági kockázatát növelné. A gyűlésen elhangzott üzenet egyértelmű volt: a határvédelem nem alku tárgya, és Magyarország nem engedi, hogy mások döntsenek helyette arról, kik léphetnek be az országba.