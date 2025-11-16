Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Diplomácia

Fontos bejelentés Kínával kapcsolatban – Szijjártó Péter elmondta, mi történt

Nagyon jól néz ki!

Ebben az új mezben játszik a magyar válogatott Írország ellen

Orbán Viktor

„Soha nem engedjük be őket” – Orbán Viktor megszólalt a migrációról

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlésen ismét a migrációs politika veszélyeire figyelmeztetett – derül ki a Fidesz által feltöltött TikTok-videóban. Orbán Viktor szerint Brüsszel jónak látja azt, amit mi bajnak élünk meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelbetelepítésmigráció

A felvételen Orbán Viktor arról beszél, hogy „Brüsszel abban hisz, hogy az, amit migrációnak hívnak, és mi bajnak látjuk, az jó”. Majd hozzátette: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor arról beszélt a Háborúellenes gyűlésen, hogy Magyarország továbbra sem hajlandó engedni a brüsszeli nyomásnak
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Én azoknak az embere vagyok, akik azt gondolják, hogy soha nem engedjük be őket. Csak a testükön keresztül, vagy még úgysem.” 

A miniszterelnök szavai hatalmas tapsot váltottak ki, a kormánypárti közösségi oldalakon pedig villámgyorsan terjedt a videó.

Orbán Viktor: Harcolnunk kell a háború ellen, mert megöl bennünket - a migráció pedig megváltoztat

Határozott üzenet Brüsszelnek

Orbán Viktor szerint Magyarország álláspontja világos és nem változik: a kormány továbbra is elutasítja a bevándorlási kvótákat, a betelepítési terveket és minden olyan uniós elképzelést, amely az ország demográfiai, kulturális vagy biztonsági kockázatát növelné. A gyűlésen elhangzott üzenet egyértelmű volt: a határvédelem nem alku tárgya, és Magyarország nem engedi, hogy mások döntsenek helyette arról, kik léphetnek be az országba.

@fidesz_hu Soha nem engedjük be a migránsokat! #fidesz #orbanviktor ♬ eredeti hang - Fidesz
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!