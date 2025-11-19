Orbán Viktor: Migránsok? Csak a testünkön keresztül!

A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum! Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem! – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor. A Magyarország miniszterelnöke által közzétett felvételen az látható, ahogyan a Tisza Párt politikusai, elemzői a migráció mellett agitálnak.

Orbán Viktor leszögezte, a migrációban nem köt kompromisszumot, a zsarolások ellenére sem (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)

„Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan. A bevándorlási terveket fel kell gyorsítani” – jelentette ki korábban a Tiszával szimpatizáló nyugdíjszakértő, Simonovits András.

Simonovits vallomása nem egyedi jelenség a Tisza Párt holdudvarában. Dávid Dóra, a párt EP-képviselője korábban szintén a befogadás fontosságáról beszélt, egyenesen Soros György nyílt társadalom vízióját éltetve.

A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit

– mondta Dávid Dóra, hangsúlyozva, hogy a reprezentatív demokrácia azt jelenti, „mindenkinek az érdekét próbáljuk meg bevonni a párbeszédbe”.