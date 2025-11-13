Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Látta már?

Tucatnyi tinédzser robbantott ki tömegverekedést egy téren – videó

Orbán Viktor

Erre várt az egész ország! Orbán Viktor mindent elmondott a híres jegyzetről – videó

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezek nem rajzok, ezek egy új, egy sajátos nyelvnek a lenyomatai – mondta a miniszterelnök arról a papírról, melyet a Mérlegnek adott interjúja alatt készített, és mára bejárta a hazai sajtót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorrendszerlenyomatpapírjegyzetinterjú

Nem rajzolgatok, hanem jeleket teszek a papírra – mondta Orbán Viktor, akit arról az ominózus jegyzetről kérdeztek, melyet Rónai Egonnak adott interjúja alatt készített a miniszterelnök. Mint fogalmazott, egy kérdésről öt válasz jut eszébe, és ha el akarja mondani mindet, akkor azt valahogy rendszerbe kell tenni. 

Ezek nem rajzok, ezek egy új, egy sajátos nyelvnek a lenyomatai

– mondta, hozzátéve, rajta kívül más nem is tudná értelmezni ezeket a jeleket. – Ez is az előnye, mert ha elveszíteném, senki nem tudná, mi van ráírva – mondta mosolyogva. 

Azt is elmondta, a jogi karon nagyon sok, nagy mennyiségű anyagot kellett fejben tartani, ahhoz szükséges volt valamilyen rendszer. 

Nagy mennyiségű anyagot akkor tudsz élő tudásként fejben tartani és előidézhető állapotba hozni, hogyha megvan a rendszered, hogy előhívd 

– mondta, hozzátéve, rajzból mindig is nagyon gyenge volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!