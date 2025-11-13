Erre várt az egész ország! Orbán Viktor mindent elmondott a híres jegyzetről – videó

Nem rajzolgatok, hanem jeleket teszek a papírra – mondta Orbán Viktor, akit arról az ominózus jegyzetről kérdeztek, melyet Rónai Egonnak adott interjúja alatt készített a miniszterelnök. Mint fogalmazott, egy kérdésről öt válasz jut eszébe, és ha el akarja mondani mindet, akkor azt valahogy rendszerbe kell tenni.

Ezek nem rajzok, ezek egy új, egy sajátos nyelvnek a lenyomatai

– mondta, hozzátéve, rajta kívül más nem is tudná értelmezni ezeket a jeleket. – Ez is az előnye, mert ha elveszíteném, senki nem tudná, mi van ráírva – mondta mosolyogva.

Azt is elmondta, a jogi karon nagyon sok, nagy mennyiségű anyagot kellett fejben tartani, ahhoz szükséges volt valamilyen rendszer.

Nagy mennyiségű anyagot akkor tudsz élő tudásként fejben tartani és előidézhető állapotba hozni, hogyha megvan a rendszered, hogy előhívd

– mondta, hozzátéve, rajzból mindig is nagyon gyenge volt.