Kiderült, hogy Orbán Viktor mit vinne fel a világűrbe

Kapu Tibor kutatóűrhajós megkérdezte Orbán Viktortól, hogy mit vinne fel a világűrbe? A miniszterelnök erre a különös kérdésre ezt válaszolta:
„Hát az attól függ, hogy menekülünk vagy utazunk. Nem mindegy. Nyilván, ha utazunk, akkor az ember az unokáinak a fényképét nyilván felviszi.
Most kaptam például öntől egy magyar zászlót, ami megjárta az űrt, azt például vinném magammal. Hátha egyszer visszajövök és odaadom a következő Orbán Viktornak ajándékba, mint ahogy azt én megkaphattam öntől. Futball labdát mindenképpen viszünk, és bicskát, székely bicskát mindenképpen viszünk. Ha ez megvan, akkor nagyjából rendben vagyunk”
– mondta a kormányfő.
