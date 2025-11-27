Hírlevél

Kapu Tibor

Kiderült, hogy Orbán Viktor mit vinne fel a világűrbe

Ha utazunk, akkor az ember az unokáinak a fényképét nyilván viszi. Egy magyar zászlót, ami megjárta az űrt, azt például vinném magammal. Hátha egyszer visszajövök és odaadom a következő Orbán Viktornak ajándékba. Futball labdát mindenképpen viszünk – mondta többek között a miniszterelnök.
Kapu Tibor kutatóűrhajós megkérdezte Orbán Viktortól, hogy mit vinne fel a világűrbe? A miniszterelnök erre a különös kérdésre ezt válaszolta:

„Hát az attól függ, hogy menekülünk vagy utazunk. Nem mindegy. Nyilván, ha utazunk, akkor az ember az unokáinak a fényképét nyilván felviszi. 

Most kaptam például öntől egy magyar zászlót, ami megjárta az űrt, azt például vinném magammal. Hátha egyszer visszajövök és odaadom a következő Orbán Viktornak ajándékba, mint ahogy azt én megkaphattam öntől. Futball labdát mindenképpen viszünk, és bicskát, székely bicskát mindenképpen viszünk. Ha ez megvan, akkor nagyjából rendben vagyunk”

– mondta a kormányfő.

