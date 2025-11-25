Érik a békemegállapodás: Orbán Viktor Moszkvába utazhat a héten

Sajtóértesülések szerint Orbán Viktor miniszterelnök november 28-án, pénteken Moszkvába utazhat, ahol találkozót tarthat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – számolt be róla a Mandiner.

Mint korábban beszámoltunk róla, Ukrajna kormánya elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített békefejlesztést, amely célja Oroszország majdnem négy éve tartó támadásának megállítása. A részletek még egyeztetés alatt állnak, de Rustem Umerov ukrán nemzetbiztonsági tanácsadó szerint közös megértés született a megállapodás alapvető pontjairól.

Hol lehet Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója?

Az Index úgy tudja, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti megbeszélésre a Kremlben kerül sor, és az információt egy, az út részleteit jól ismerő, megbízható forrás erősítette meg, bár hivatalos bejelentés eddig nem történt. A találkozóval kapcsolatban a lap megkereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát, amely közölte:

A kormányfő külföldi útjairól a szokásos módon adnak tájékoztatást a nyilvánosságnak”.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2022 óta három alkalommal találkozott, összesen pedig tizennégy megbeszélést folytattak eddig.