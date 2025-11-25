Érik a békemegállapodás: Orbán Viktor Moszkvába utazhat a héten

Hírlevél

Sajtóhírek szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazhat, ahol a Kremlben ismét találkozhat Vlagyimir Putyinnal. A diplomáciai lépés összefüggésben lehet azzal, hogy Ukrajna kormánya elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített békefejlesztést.
Sajtóértesülések szerint Orbán Viktor miniszterelnök november 28-án, pénteken Moszkvába utazhat, ahol találkozót tarthat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – számolt be róla a Mandiner.

Vlagyimir Putyin orosz elnök [balra] és Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2019. október 30-án Budapesten. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images)
 

Mint korábban beszámoltunk róla, Ukrajna kormánya elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített békefejlesztést, amely célja Oroszország majdnem négy éve tartó támadásának megállítása. A részletek még egyeztetés alatt állnak, de Rustem Umerov ukrán nemzetbiztonsági tanácsadó szerint közös megértés született a megállapodás alapvető pontjairól.

 

Hol lehet Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója?

Az Index úgy tudja, hogy Orbán Viktor és  Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti megbeszélésre a Kremlben kerül sor, és az információt egy, az út részleteit jól ismerő, megbízható forrás erősítette meg, bár hivatalos bejelentés eddig nem történt. A találkozóval kapcsolatban a lap megkereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát, amely közölte:

A kormányfő külföldi útjairól a szokásos módon adnak tájékoztatást a nyilvánosságnak”.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2022 óta három alkalommal találkozott, összesen pedig tizennégy megbeszélést folytattak eddig.

 

