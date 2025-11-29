Hírlevél

Ukrán lap: politikai összeomlás jön, Zelenszkij elveszítette a hatalmát

Így verik át a boltokban a hamis szaloncukorral – Ezekre figyeljen!

Orbán Viktor elmondta mi történt Moszkvában!

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Moszkvában tárgyalt a miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal, amiért utazott, elérte a magyar tárgyalódelegáció. Orbán Viktor új helyzetről és a moszkvai eredmény hatásairól is írt közösségi média oldalán.
Új helyzet van. Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, mi az évek alatt következetesen felépített és megőrzött kapcsolatainkat az elmúlt napokban két fő cél érdekében kamatoztattuk – írta Orbán Viktor Facebook oldalán.

Orbán Viktor: a két fő cél teljesült
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

Orbán Viktor: A két fő cél teljesült

A miniszterelnök a moszkvai úttal kapcsolatban a két elérni kívánt célról közölte:

Egyrészt az volt a cél, hogy mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérniük, Trump elnök úrral megállapodtak, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól.

Ennek jelentőségére a miniszterelnök így mutatott rá:

Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek.”

A második feladatuk, hogy

továbbra is megfizethető áron biztosítsák a magyar családok és vállalatok számára az energiát.

Ezt tárgyaltuk ki sikerrel tegnap Moszkvában”

– tette hozzá.

De miért éppen Nyíregyháza?

„Köszönöm, Győr! Felkészül: Nyíregyháza. Ott találkozunk!” – tette közzé Orbán Viktor korábban közösségi oldalán.

A Digitális Polgári Körök második találkozójára november 29-én Nyíregyházán kerül sor.

Az újabb háborúellenes gyűlés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak valamely Digitális Polgári Kör tagja vehet részt rajta. Beszédek, zene és közös gondolkodás vár minden résztvevőt.

 

