Orbán Viktor elmondta mi történt Moszkvában!

Új helyzet van. Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, mi az évek alatt következetesen felépített és megőrzött kapcsolatainkat az elmúlt napokban két fő cél érdekében kamatoztattuk – írta Orbán Viktor Facebook oldalán.
Orbán Viktor: A két fő cél teljesült
A miniszterelnök a moszkvai úttal kapcsolatban a két elérni kívánt célról közölte:
Egyrészt az volt a cél, hogy mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérniük, Trump elnök úrral megállapodtak, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól.
Ennek jelentőségére a miniszterelnök így mutatott rá:
Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek.”
A második feladatuk, hogy
továbbra is megfizethető áron biztosítsák a magyar családok és vállalatok számára az energiát.
Ezt tárgyaltuk ki sikerrel tegnap Moszkvában”
– tette hozzá.
De miért éppen Nyíregyháza?
„Köszönöm, Győr! Felkészül: Nyíregyháza. Ott találkozunk!” – tette közzé Orbán Viktor korábban közösségi oldalán.
A Digitális Polgári Körök második találkozójára november 29-én Nyíregyházán kerül sor.
Az újabb háborúellenes gyűlés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak valamely Digitális Polgári Kör tagja vehet részt rajta. Beszédek, zene és közös gondolkodás vár minden résztvevőt.