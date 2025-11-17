Nagy bejelentést tesz Orbán Viktor – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor az elmúlt hetekben több alkalommal jelezte, hogy a kormány újabb, a kkv-k működését segítő intézkedéscsomagot készít elő. A közös sajtótájékoztatón Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével részletek derülhetnek ki a vállalati adócsökkentésről, az adminisztráció egyszerűsítéséről és a Széchenyi-kártya program lefutásáról. Nagy Márton korábban azt mondta, a tervezett lépések költségvetési hatása akár nyolcvanmilliárd forint is lehet. A ma tíz órakor kezdődő eseményen mindezekről további részletek várhatók. Kövesse nálunk élőben!
Az esemény után sajtó-háttérbeszélgetés is lesz. A sajtótájékoztatón nagy valószínűséggel a hazai kis- és középvállalatokat (kkv-k) érintő intézkedéscsomagról esik majd szó.
A közelmúltban a kormány részéről többször is elhangzott, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak.