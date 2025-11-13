Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Hírlevél

A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van! A Procter&Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Gyöngyösön és Csömörön. Jönnek a beruházások, ahogy arról Trump elnökkel megállapodtunk – jelentette be a miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében.
A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van! – jelentette be Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.

Washington, 2025. november 8. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor és Donald Trump
(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök hozzátette:

A Procter&Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Gyöngyösön és Csömörön. Jönnek a beruházások, ahogy arról Trump elnökkel megállapodtunk.

🇭🇺🤝🇺🇸

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek majd.

A magyar kormányfő kifejtette:

Hogy el tudjuk helyezni ennek a fontosságát itt, az univerzumban. Azt érdemes tudni, hogy Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működik, 1400-nak van befektetése, és körülbelül 100 ezer olyan honfitársunk van, aki ilyen vállalatokban keresi meg saját maga és a családja kenyerét. Az ilyen munkalehetőségek száma nőni fog. Ezek a beruházások egyébként jellemzően mind magas technológiai minőségű beruházásokat jelentenek, tehát nemcsak a munkahelyteremtés szempontjából fontosak, hanem a magyar gazdaság technológiai színvonalát eddig is emelték, és emelni is fogják

– hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.

