Orbán Viktor nagy bejelentést tett

A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van! – jelentette be Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök hozzátette:
A Procter&Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Gyöngyösön és Csömörön. Jönnek a beruházások, ahogy arról Trump elnökkel megállapodtunk.
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek majd.
A magyar kormányfő kifejtette:
Hogy el tudjuk helyezni ennek a fontosságát itt, az univerzumban. Azt érdemes tudni, hogy Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működik, 1400-nak van befektetése, és körülbelül 100 ezer olyan honfitársunk van, aki ilyen vállalatokban keresi meg saját maga és a családja kenyerét. Az ilyen munkalehetőségek száma nőni fog. Ezek a beruházások egyébként jellemzően mind magas technológiai minőségű beruházásokat jelentenek, tehát nemcsak a munkahelyteremtés szempontjából fontosak, hanem a magyar gazdaság technológiai színvonalát eddig is emelték, és emelni is fogják
– hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.