Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Hogy el tudjuk helyezni ennek a fontosságát itt, az univerzumban. Azt érdemes tudni, hogy Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működik, 1400-nak van befektetése, és körülbelül 100 ezer olyan honfitársunk van, aki ilyen vállalatokban keresi meg saját maga és a családja kenyerét. Az ilyen munkalehetőségek száma nőni fog. Ezek a beruházások egyébként jellemzően mind magas technológiai minőségű beruházásokat jelentenek, tehát nemcsak a munkahelyteremtés szempontjából fontosak, hanem a magyar gazdaság technológiai színvonalát eddig is emelték, és emelni is fogják