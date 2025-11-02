Orbán Viktort nagy megtiszteltetés érte

Orbán Viktor több mint negyven állam- és kormányfő társaságában vett részt a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, ahol Magyarországot képviselte.
A miniszterelnök megtiszteltetésnek nevezte, hogy részt vehet Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján. Orbán Viktor vasárnap Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel tárgyal.
Galéria: Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján
1/10
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján
