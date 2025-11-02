Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktort nagy megtiszteltetés érte

Orbán Viktor több mint negyven állam- és kormányfő társaságában vett részt a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, ahol Magyarországot képviselte.
A miniszterelnök megtiszteltetésnek nevezte, hogy részt vehet Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján. Orbán Viktor vasárnap Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel tárgyal.

Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, OrbánViktor, 2025.11.01.
