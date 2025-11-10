Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Napirenden van a budapesti béketalálkozó

Magyarország és az Egyesült Államok egyaránt elszánt a béketeremtés folytatásában. Orbán Viktor hangsúlyozta: amikor eljön az ideje, a budapesti találkozó is létrejön.
Miután Washingtonban Donald Trumppal tárgyalt a háború és béke kérdéséről, Orbán Viktor leszögezte:

Orbán Viktor Washingtonban, a tárgyalást követő sajtótájékoztatón.
A béketeremtést folytatni kell.”

A kormányfő kiemelte, hogy mindkét fél elkötelezett a béke előfeltételeinek megteremtése mellett, és Magyarország kész saját képességeivel segíteni az amerikai elnököt az orosz–ukrán konfliktus rendezésében. Hozzátette: a budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van, és amint a feltételek megérnek, sor kerülhet rá.

Budapest lehet a béke fővárosa

Orbán Viktor szerint Magyarország nemcsak szimbolikusan, hanem ténylegesen is szerepet vállalhat a béketeremtésben. A miniszterelnök szerint a magyar kormány a tárgyalások folytatásával és a közvetítői erőfeszítésekkel bizonyítja: a béke nem illúzió, hanem reális cél.

A budapesti találkozó napirenden van, és amikor eljön az ideje, létre is jön.” 

– nyilatkozta Washingtonban.

