Orbán Viktor: Napirenden van a budapesti béketalálkozó

Miután Washingtonban Donald Trumppal tárgyalt a háború és béke kérdéséről, Orbán Viktor leszögezte:

Orbán Viktor Washingtonban, a tárgyalást követő sajtótájékoztatón.

A béketeremtést folytatni kell.”

A kormányfő kiemelte, hogy mindkét fél elkötelezett a béke előfeltételeinek megteremtése mellett, és Magyarország kész saját képességeivel segíteni az amerikai elnököt az orosz–ukrán konfliktus rendezésében. Hozzátette: a budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van, és amint a feltételek megérnek, sor kerülhet rá.