Orbán Viktor: Napirenden van a budapesti béketalálkozó

Miután Washingtonban Donald Trumppal tárgyalt a háború és béke kérdéséről, Orbán Viktor leszögezte:
A béketeremtést folytatni kell.”
A kormányfő kiemelte, hogy mindkét fél elkötelezett a béke előfeltételeinek megteremtése mellett, és Magyarország kész saját képességeivel segíteni az amerikai elnököt az orosz–ukrán konfliktus rendezésében. Hozzátette: a budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van, és amint a feltételek megérnek, sor kerülhet rá.
Budapest lehet a béke fővárosa
Orbán Viktor szerint Magyarország nemcsak szimbolikusan, hanem ténylegesen is szerepet vállalhat a béketeremtésben. A miniszterelnök szerint a magyar kormány a tárgyalások folytatásával és a közvetítői erőfeszítésekkel bizonyítja: a béke nem illúzió, hanem reális cél.
A budapesti találkozó napirenden van, és amikor eljön az ideje, létre is jön.”
– nyilatkozta Washingtonban.