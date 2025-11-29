Orbán Viktor: Ne engedjük, hogy Brüsszelből döntsék el, milyen kormány van Magyarországon

Orbán Viktor úgy értékelt, vannak Brüsszel szolgálatában álló erők. Vannak, akik pénzért, valakik megbízást teljesítenek, hogy úgy alakítsák át Magyarországot, ahogy a brüsszeliek szeretnék, tereljék vissza az országot a brüsszeli útra, mi pedig azt mondjuk, hogy nekünk van egy saját országunk, egy saját felfogásunk, egy saját életformánk, és mi aszerint akarjuk berendezni, egy magyar úton járunk – fogalmazott, hozzátéve, ez a két lehetőség van.
A kormányfő a Tisza Pártnak az elmúlt napokban kiszivárgott állítólagos gazdasági terveiről azt mondta, azokat ismerte, mert az nem más, mint az elmúlt 10 évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelmények, amelyeknek én nem tettem eleget és nem is fogok eleget tenni, ha a fejük tetejére állnak, akkor sem, mert az nem jó a magyaroknak. Orbán Viktor példaként hozta fel, hogy ezen brüsszeli dokumentumokban, úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban adóemelés, az egykulcsos adó megszüntetése, a többkulcsos adórendszer bevezetése, a vállalkozások adójának emelése és legalább az özvegyi nyugdíjak megadóztatása, a 13. havi nyugdíj eltörlése szerepel.
Ha a baloldalra szavaznak, majd jól megadóztatják magukat, meg elveszik az adókedvezményeket, mint ahogy tették ezt korábban, letagadják, de meg fogják csinálni, ha hagyjuk, másnap reggel
– fogalmazott. Szavai szerint ennek a politikának az árát Budapesten fizetnék meg, ahol a legkevésbé támogatnak bennünket, ők járnának a legrosszabbul, ha a baloldal nyerne, mert a vagyonadóval a pestieket fogják megsarcolni legelőször.
Orbán Viktor a Tisza Pártról azt mondta: ezeket Brüsszelből fizetik, Brüsszelből támogatják, Brüsszelben írták meg a programjukat, Brüsszelben védik őket a magyar joghatóság és az ügyészség ellen, mindenük Brüsszelben van, és ennek az új kezdeményezésnek egyetlen célja van, hogy Magyarország adja föl a függetlenséget, adja föl a szuverenitást.
Ha a saját út helyett jobban bízunk abban az útban, amit mások diktálnak nekünk, akkor egyenes út vezet a Tiszához, akkor oda kell szavazni. Akik hisznek abban, hogy Magyarország jobban tudja, hogy mire van szüksége a magyaroknak, hogy mi jobban el tudjuk dönteni, mint bárki más, és ha saját kezünkbe akarjuk tartani a sorsunkat, azok meg jöjjenek Nyíregyházára, illetve jöjjenek a jobboldalhoz és támogassák a nemzeti kormányt – hangoztatta.
Orbán Viktor az orosz-ukrán háborúról szólva úgy értékelt: soha nem volt még ilyen aktuális egy háborúellenes rendezvénysorozat, mert az európaiak háborúba akarnak menni. Tőlünk nyugatra a vezetők azt gondolják, hogy az oroszokat most le lehetne győzni Ukrajna területén, és ez előnyökkel járna. Először adtak pénzt, adtak fegyvert, és most már előkerült, hogy ha nagyon muszáj, akkor katonát is – figyelmeztetett. Hozzátette: a háború üzlet is, a hadiiparhoz kapcsolódó üzleti körök egyre nagyobb befolyással rendelkeznek a politikára.
Jelezte: éppen most állapodott meg Franciaország Ukrajnával száz harci gép megvásárlásáról, a német fegyvergyártók pedig új gyárakat hoznak létre Ukrajnában és eszközöket szállítanak oda. Másfelől Európában, ha háborút veszítesz, annak súlyos következményei vannak – fűzte hozzá. Hozzátette: a nyugatiak akadályozták meg az ukránokat abban, hogy megállapodjanak, mondván, hogy az idő ő oldalukon van. De kiderült, hogy mégsem, az idő nem az ő oldalukon volt, ma rosszabb helyzetben vannak, mint ha megállapodtak volna áprilisban – értékelt. Ki fogja ezt bevallani? – tette fel a kérdést, kiemelve, Amerikában könnyű, mert aki ezt ott elbaltázta, az elvesztette a választást.
Annak beismerése, hogy ez a háború el lett rontva, és nem folytathatjuk tovább, alapvető földrengést okozna az európai politikában – hangsúlyozta. Megjegyezte azt is, még nem tartanak ott, hogy rákényszerüljenek ennek bevallására, de ez el fog jönni, éppen úgy, mint a migráció kérdésében. Kiemelte ugyanis: Brüsszelben egyedül vagyok, de Amerikával már ketten vagyunk, ráadásul Európában is fordul a szél. Jöttek a szlovákok, Andrej Babis nemsokára hivatalba lép Csehországban, a lengyel elnök változik, és az olasz miniszterelnök hangja is mintha nemesedne – sorolta, megállapítva, hogy Magyarország ezt a vitát meg fogja nyerni.
Orbán Viktor kitért a Vlagyimir Putyinnal pénteken folytatott tárgyalására is, kiemelve: az orosz elnök világossá tette, hogy az 1100 km hosszú frontvonal legértékesebb részének a donyecki erődvárosokat tekinti. Az oroszok eldöntötték, hogy Donyeck megyét teljes egészében annektálják, de a négy-öt nagy erődváros nagyon komoly ellenálló erőt fejt ki – jelezte. Putyin elnök azonban azt mondta, ha nagyon nehéz is lesz azokat elfoglalni, nagyon sok áldozatot is fog követelni, az oroszok akkor is el fogják foglalni ezeket az erődvárosokat – folytatta.
Orbán Viktor beszámolója szerint az oroszok azt mondják: nem lenne jobb, ha az ukránok belátnák, hogy ezek az erőviszonyok vannak? Építsenek új védelmi vonalakat keletebbre, és akkor az amerikaiak garanciája mellett az oroszok vállalják, hogy nem mennek tovább nyugatra. Vagy nincs ilyen megállapodás, de akkor az oroszok addig mennek és arra mennek, amerre akarnak – szólt az alternatíváról. Ez az orosz pozíció, amelyet nagyon nehéz egy ukrán embernek befogadnia. Ha meghalt az apád, a testvéred, a fiad egy honvédő háborúban, akkor hogy adjál föl területet, amit még el sem foglaltak? – jelezte a dilemmát.