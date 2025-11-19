Orbán Viktor: Ne velünk fizettessék meg a háború árát!

Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát! – biztatott mindenkit Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán Viktor a mai napon Vácrátótra látogatott, ahol Rétvári Bence társaságában részt vett a háborúellenes aláírásgyűjtésben.
A helyiek először meglepődtek a hirtelen megjelenő miniszterelnökön, de aztán megtapsolták, és rengeteg fotót is készítettek vele. Erről osztott meg egy fotóalbumot Orbán Viktor a Facebookon.
