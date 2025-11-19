Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ne velünk fizettessék meg a háború árát!

2025. november 19. 19:17
Olvasási idő: 2 perc
Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát! – biztatott mindenkit Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán ViktorRétvári Benceháború

Orbán Viktor a mai napon Vácrátótra látogatott, ahol Rétvári Bence társaságában részt vett a háborúellenes aláírásgyűjtésben.

Orbán Viktor Vácrátóton
Orbán Viktor Vácrátóton
Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A helyiek először meglepődtek a hirtelen megjelenő miniszterelnökön, de aztán megtapsolták, és rengeteg fotót is készítettek vele. Erről osztott meg egy fotóalbumot Orbán Viktor a Facebookon.

 

