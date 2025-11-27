Orbán Viktor: Nekünk Európával szemben vannak válaszaink a legfontosabb kihívásokra

Ha csak az európai világra ránézünk, itt van mondjuk egy háború, ami az európai kontinensen van. Van válasza az európai demokratikus kormányzatoknak a béke és a háború kérdésére? Nincs! – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor Kapu Tibor kutatóűrhajóssal beszélgetett

A miniszterelnök kifejtette:

„Az európai élet három legfontosabb kérdésére, mint a háború, a migráció meg a versenyképtelenség nem tud választ adni, nem egy ország, hanem az összes európai ország demokratikus kormányzata, kivéve bennünket, akkor föl kell tenni azt a kérdést, hogy nem rendszerszintű probléma húzódik-e meg mindennek a hátterében. Nekem az a meggyőződésem, nyilván részrehajló vagyok, hogy

2010 óta mi egy olyan kormányzati és gazdasági rendszert építettünk föl, amelynek ezekre a kérdésekre van válasza. Háborúra is van válasza, a migrációra is, meg a versenyképtelenségre is. Szerintem szerencsések vagyunk, és Magyarország egy sikeres ország, próbálják ennek az ellenkezőjét elhitetni velünk itthon is, akik hatalomra akarnak jutni. Az a helyzet, hogy van egy erős kormányunk, van nagy társadalmi többség, amit le lehet fordítani politikai akarattá, és lehet sikert csinálni. Ez a magyar modell. Még ha ezt mutatják is, hogy szeretnék másképp vetíteni önök elé, egy másik mozit akarnak vetíteni, ha Magyarországról van szó”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.