Orbán Viktor kemény üzenetet fogalmazott meg a háborúról

Ukrajna vagy Oroszország jövője csak másodlagos – mondta el a miniszterelnök a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen, amelyet Facebook videó-bejegyzésében osztott meg. Orbán Viktor elmondta azt is, milyen helyzetben kell találjuk magunkat a háború végén.
Orbán Viktor elmondta, olyan helyzetben kell találjuk magunkat a háború végén, ami Magyarország számára békét, biztonságot, folyamatos katonai védelmet és gazdasági fejlődési lehetőséget ad.
Orbán Viktor: Ukrajna vagy Oroszország jövője csak másodlagos
A miniszterelnök kifejtette, hogy Ukrajna vagy Oroszország jövője csak másodlagos, ugyanis nekünk a saját szempontunkból kell levezetnünk, hogy mi az érdekünk.
Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott:
„Én azért dolgozok, hogy a végén, most itt mindenki beszél tűzszünetről, békéről, de a legvégén, mikor ez a fölkavar zacc leülepszik, akkor egy olyan helyzetben találjuk magunkat, ami
Magyarország számára békét, biztonságot, folyamatos katonai védelmet és gazdasági fejlődési lehetőséget ad.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!