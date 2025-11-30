Orbán Viktor kemény üzenetet fogalmazott meg a háborúról

Orbán Viktor elmondta, olyan helyzetben kell találjuk magunkat a háború végén, ami Magyarország számára békét, biztonságot, folyamatos katonai védelmet és gazdasági fejlődési lehetőséget ad.

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Orbán Viktor: Ukrajna vagy Oroszország jövője csak másodlagos

A miniszterelnök kifejtette, hogy Ukrajna vagy Oroszország jövője csak másodlagos, ugyanis nekünk a saját szempontunkból kell levezetnünk, hogy mi az érdekünk.

Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott:

„Én azért dolgozok, hogy a végén, most itt mindenki beszél tűzszünetről, békéről, de a legvégén, mikor ez a fölkavar zacc leülepszik, akkor egy olyan helyzetben találjuk magunkat, ami