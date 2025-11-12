Orbán Viktor: Nem adok interjút olyanoknak, akiket külföldről fizetnek

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán egy rövid videós bejegyzésben reagált a Telexnek arra a felvetésére, hogy mikor ad nekik interjút.

A miniszterelnök a legújabb Facebook-bejegyzésében reagált a Telexnek arra a kérésére, miszerint interjút szeretnének vele készíteni. Orbán Viktor egyértelműen kijelentette, hogy nem ad interjút külföldről finanszírozott médiumoknak, mert azok „nem szuverén emberek, hanem megbízást teljesítenek” (Fotó: AFP)

Orbán Viktor szerint a külföldről finanszírozott médiumok nem függetlenek, hanem politikai megrendeléseket teljesítenek

A miniszterelnök válasza határozott volt:

Nekik? Majd ha nem külföldről fizetik őket. Van egy elvi megközelítésem. Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtóorgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de külföldről kapja a pénzt és mások zsebében van.”

Ezek megbízásteljesítő, fogott emberek. Ezek nem szuverén személyiségek. Olyan beszélgetésnek, amelyben nem két szuverén ember beszélget, nincsen értelme. Akiket külföldről fizetnek, azoknál, aki adja a pénzt, az rendeli a zenét”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki ezzel arra utalt, hogy a nemzeti függetlenség nemcsak az állam, hanem a média világában is érték, és nem lehet hitelesen beszélni Magyarország ügyeiről olyan felületeken, amelyeket külföldi érdekcsoportok pénzelnek.

A Telex erre az érvelésre általában azzal szokott reagálni, hogy csak a bevételeik mintegy 10 százaléka származik nemzetközi pályázatokból, és ezek is „Magyarországgal szövetségi viszonyban lévő országokból” érkeznek.

A miniszterelnök a válaszában most kitért ara is, hogy ezt a véleményt nem tartja meggyőzőnek, mondván:

Hagyjuk a meséket, mert a Soros-hálózat része az egész. Pont az a bagázs, aki ellen harcolunk.”

Orbán Viktor szerint azonban a helyzet egyértelmű: