Orbán Viktor kemény üzenetet küldött a háborúpárti európai vezetésnek

Orbán Viktor reagált arra az elemzésre, amelyben a The Economist azt írta: Ukrajnának a következő négy évben mintegy 400 milliárd dollárra lenne szüksége a háború folytatásához, beleértve a fegyvereket, újjáépítést, nyugdíjakat és fizetéseket. A lap szerint az európai szövetségesekre hárulhatna a teher jelentős része, miután más globális finanszírozási források korlátozottak.

Orbán Viktor

Fotó: NurPhoto

A miniszterelnök szerint azonban Magyarország számára nem elfogadható, hogy az uniós költségvetést vagy új hitelfelvételeket Ukrajna támogatására fordítsanak.

Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból

– írta Orbán Viktor. Szerinte az Európai Unió azért keresi a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának, valamint a támogatási rendszer átalakításának lehetőségét, mert nem maradt más finanszírozó.

A kormányfő kijelentette, hogy Magyarország ezzel szemben saját gazdasági és társadalmi céljaira akarja fordítani a forrásokat.

A következő négy évben a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarjuk támogatni

– írta, utalva a kormány által tervezett intézkedésekre, mint a három- és kétgyermekes anyák adómentessége, a 3 százalékos vállalati hitelek programja és a 14. havi nyugdíj bevezetése.

Orbán Viktor állítása szerint Magyarország nem maradt egyedül az álláspontjával Európában. Úgy fogalmazott, hogy Brüsszelben „jawohl-kormányt” szeretnének látni, európai ügyészséggel és „fogott miniszterelnökkel”.