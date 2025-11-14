Orbán Viktor: Nem kell fizetnünk az amerikai szankciók alóli mentességért

Orbán Viktor azt mondta, a szankciók alóli mentességért nem fizettünk egy fillért sem, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke „szereti a magyarokat”. Mivel a magyar energiaimport az orosz energiakivitel egészen kis részét teszi ki, ennek nincs jelentősége Oroszország „megfegyelmezése” szempontjából.

Orbán Viktor (j) miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: MTI)

A miniszterelnök hozzátette: olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nemcsak csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaság számára; itt is erről van szó. Elmondta, hogy öt évre szóló megállapodást kötöttek amerikai cseppfolyós gáz (LPG) vásárlásról.

Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az annál inkább biztonságot ad Magyarországnak”

– szögezte le.