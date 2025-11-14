Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megrázó videón a szentmártonkátai vonatbaleset, másodperceken múlt 5 ember élete

Tudta?

Megdöbbentő fordulat jön az időjárásban a hétvégén

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nem kell fizetnünk az amerikai szankciók alóli mentességért

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország egy fillért sem fizetett az amerikai szankciók alóli mentességért – hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Orbán Viktor szerint ennek oka, hogy az Egyesült Államok elnöke „szereti a magyarokat”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorkossuth rádióorosz olajEU-szankciómentességEgyesült Államok

Orbán Viktor azt mondta, a szankciók alóli mentességért nem fizettünk egy fillért sem, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke „szereti a magyarokat”. Mivel a magyar energiaimport az orosz energiakivitel egészen kis részét teszi ki, ennek nincs jelentősége Oroszország „megfegyelmezése” szempontjából.

Orbán Viktor Washingtonban
Orbán Viktor (j) miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: MTI)

A miniszterelnök hozzátette: olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nemcsak csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaság számára; itt is erről van szó. Elmondta, hogy öt évre szóló megállapodást kötöttek amerikai cseppfolyós gáz (LPG) vásárlásról. 

Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az annál inkább biztonságot ad Magyarországnak” 

– szögezte le.

Orbán Viktor: Csak az élhet Magyarországon, akinek ezt megengedjük

Emlékeztetett arra is, hogy 2010 után nagyon sok vezetékes összekapcsolódást hoztak létre, megépítették például a szlovák-magyar interkonnektort, „amely nélkül ma sokkal nagyobb bajban lennénk”. 

Magyarország ma olyan ország, amely ugyan zömében, 

hosszú távon az oroszoktól vásárolja a gázt és az olajat, de rendelkezünk másodlagos kiegészítő lehetőségekkel is, ami biztonságot ad 

– emelte ki Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!