Orbán Viktor: Nem kell fizetnünk az amerikai szankciók alóli mentességért

Orbán Viktor azt mondta, a szankciók alóli mentességért nem fizettünk egy fillért sem, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke „szereti a magyarokat”. Mivel a magyar energiaimport az orosz energiakivitel egészen kis részét teszi ki, ennek nincs jelentősége Oroszország „megfegyelmezése” szempontjából.
A miniszterelnök hozzátette: olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nemcsak csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaság számára; itt is erről van szó. Elmondta, hogy öt évre szóló megállapodást kötöttek amerikai cseppfolyós gáz (LPG) vásárlásról.
Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az annál inkább biztonságot ad Magyarországnak”
– szögezte le.
Emlékeztetett arra is, hogy 2010 után nagyon sok vezetékes összekapcsolódást hoztak létre, megépítették például a szlovák-magyar interkonnektort, „amely nélkül ma sokkal nagyobb bajban lennénk”.
Magyarország ma olyan ország, amely ugyan zömében,
hosszú távon az oroszoktól vásárolja a gázt és az olajat, de rendelkezünk másodlagos kiegészítő lehetőségekkel is, ami biztonságot ad
– emelte ki Orbán Viktor.