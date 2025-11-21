Orbán Viktor: Nem adjuk a magyarok pénzét Brüsszelnek, hogy aztán Ukrajnába küldjék

A miniszterelnök szerint súlyos hibát követ el Brüsszel azzal, hogy 135 milliárd eurót akar összegyűjteni Ukrajna támogatására. Orbán Viktor úgy látja, a terv a háború folytatását szolgálja, miközben kockázatos és észszerűtlen megoldásokra épül.
Orbán Viktor pénteken azt írta Facebook bejegyzésében, hogy Brüsszelben megint eltévesztették az ütemet. Miközben Washington a békéről tárgyal, a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására.
Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké
Orbán Viktor annyit tett hozzá korábbi bejegyzéséhez:
„Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké. Nem adjuk Brüsszelnek, hogy aztán Ukrajnába küldjék.”
