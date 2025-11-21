Orbán Viktor: Nem adjuk a magyarok pénzét Brüsszelnek, hogy aztán Ukrajnába küldjék

Orbán Viktor pénteken azt írta Facebook bejegyzésében, hogy Brüsszelben megint eltévesztették az ütemet. Miközben Washington a békéről tárgyal, a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására.

Budapest, 2025. november 21. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké