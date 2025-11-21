Orbán Viktor: Nem adjuk a magyarok pénzét Brüsszelnek, hogy aztán Ukrajnába küldjék

Hírlevél

A miniszterelnök szerint súlyos hibát követ el Brüsszel azzal, hogy 135 milliárd eurót akar összegyűjteni Ukrajna támogatására. Orbán Viktor úgy látja, a terv a háború folytatását szolgálja, miközben kockázatos és észszerűtlen megoldásokra épül.
Orbán Viktor pénteken azt írta Facebook bejegyzésében, hogy Brüsszelben megint eltévesztették az ütemet. Miközben Washington a békéről tárgyal, a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025.11.21.
Budapest, 2025. november 21. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké

Orbán Viktor: Az ukránok megkapták az amerikai béketervet, közeledik a budapesti Békecsúcs

Orbán Viktor annyit tett hozzá korábbi bejegyzéséhez:

„Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké. Nem adjuk Brüsszelnek, hogy aztán Ukrajnába küldjék.”

 

 

 

