Fontos határidőre figyelmeztet Orbán Viktor – ezt önnek is tudnia kell

1 órája
A miniszterelnök személyesen buzdítja a magyarokat, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt. Orbán Viktor szerint most különösen fontos, hogy a döntések előtt világos mandátum érkezzen az emberektől.
Orbán ViktorBrüsszelnemzeti konzultációonlinedigitális

A miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel ismét a figyelmet a konzultáció jelentőségére. Orbán Viktor szerint a kormány akkor tud erős felhatalmazással tárgyalni Brüsszelben és védeni a magyar érdekeket, ha a döntéseket széles társadalmi támogatás kíséri. A konzultáció online felületének elindításával a kitöltés most még egyszerűbbé vált.

nemzeti konzultáció
Orbán Viktor mindenkit a nemzeti konzultáció kitöltésére buzdít (Forrás: Origo)
Ez a nemzeti konzultáció tétje

Gyors, egyszerű, mindenki számára elérhető

A kitöltéshez mindössze néhány adat megadása szükséges: a rendszer egy e-mailben küldött link segítségével indítja el a kérdőívet. A kormány célja, hogy minél több állampolgár mondja el a véleményét, hiszen a konzultáció évek óta a közvetlen párbeszéd egyik legfontosabb eszköze. A digitális felület lehetővé teszi, hogy a magyarok bárhonnan, néhány perc alatt csatlakozzanak. A konzultációt itt tudja kitölteni!

