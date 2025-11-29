Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor

Orbán Viktor Nyíregyházán: a béke a tét – lenyűgöző képek

35 perce
A miniszterelnök a DPK nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésén beszélt moszkvai tárgyalásairól, az energiabiztonságról és a béke szükségességéről. Orbán Viktor szerint Magyarország csak úgy tudja megvédeni érdekeit, ha ott ül a béketárgyalások asztalánál.
Orbán Viktor

Orbán Viktor a Nyíregyházán tartott Háborúellenes Gyűlésen elmondta: moszkvai útjának célja az volt, hogy a téli hónapokra is garantálja Magyarország energiabiztonságát, amit – állítása szerint – sikerült is elérni. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor újabb beszédet tartott a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani” 

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: tárgyalni csak egyenrangú félként lehet, és Magyarország 1100 éves államként így is lép fel. Beszédében bírálta a brüsszeli elvárásokat, a baloldali adóemelési terveket és kiemelte: a magyar út a béke útja, mert a háború emberi tragédiák sorozata, amely Kárpátalját is veszélybe sodorhatja.

Ha nem vagy az asztalnál, az étlapon vagy” 

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint Magyarországnak részt kell vennie minden béketárgyaláson. 

 

DPK - Nyíregyháza, DPKNyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán Viktor, OrbánViktor
Galéria: Orbán Viktor Nyíregyházán: a béke a tét – lenyűgöző képek
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán

 

