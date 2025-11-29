Orbán Viktor Nyíregyházán: a béke a tét – lenyűgöző képek

Orbán Viktor a Nyíregyházán tartott Háborúellenes Gyűlésen elmondta: moszkvai útjának célja az volt, hogy a téli hónapokra is garantálja Magyarország energiabiztonságát, amit – állítása szerint – sikerült is elérni.

Orbán Viktor újabb beszédet tartott a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani”

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: tárgyalni csak egyenrangú félként lehet, és Magyarország 1100 éves államként így is lép fel. Beszédében bírálta a brüsszeli elvárásokat, a baloldali adóemelési terveket és kiemelte: a magyar út a béke útja, mert a háború emberi tragédiák sorozata, amely Kárpátalját is veszélybe sodorhatja.

Ha nem vagy az asztalnál, az étlapon vagy”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint Magyarországnak részt kell vennie minden béketárgyaláson.