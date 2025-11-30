Csak most derült ki: fontos pillanatok maradtak ki Orbán Viktor élő közvetítéséből!

Hírlevél

Orbán Viktor egy rövid videót osztott meg a közösségi médiában Nyíregyházi útjáról.
Orbán ViktorvideóNyíregyháza

Orbán Viktor egy videót osztott meg Facebook-oldalán melyhez azt írta: „Ami az élő közvetítésből kimaradt.”

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán (Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs)
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán (Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs)

Orbán Viktor megmutatta, mi maradt ki az élő közvetítésből, a felvétel a szombat reggeli készülődés pillanatait rögzíti.

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, a Digitális Polgári Körök második találkozójára november 29-én Nyíregyházán került sor, ahol Orbán Viktor beszédet mondott. 

 

 

