Orbán Viktor fontos bejelentést tett Nyíregyházán: nagy dologra készül a kormány

A győri Háborúellenes Gyűlés után szombaton Nyíregyházán rendezték meg a Digitális Polgári Körök (DPK) a következő találkozóját. A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is, a beszédből gyűjtöttük ki a tíz legfontosabb gondolatot.
Orbán Viktor: Nafta is lesz, nem csak engedély
„Oroszországgal amit leszerződtünk, az a mennyiség gázból is, olajból is Magyarországra megérkezik a télen is és a következő év során is, erről sikerült megállapodnunk.
Európa legolcsóbb rezsiköltségét tudjuk tartani.”
– közölte a miniszterelnök annak kapcsán, hogy moszkvai útján miben kellett megállapodni az orosz elnökkel.
Kisebbrendűségi érzésből nem lehet tárgyalni
A miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy a nemzetközi tárgyalásokon is nagyon fontos az, hogy
meg kell találni azt a pontot, ami alapján egyenrangúnak tudjuk magunkat képzelni a tárgyalóféllel szemben,
annak ellenére, hogy nagyhatalmakról van szó. Orbán Viktor ezt a kijelentést annak kapcsán tette, hogy bármilyen nehéz helyzetbe kerülünk, az nagyon fontos, hogy kellő méltósággal és önbecsüléssel tudjuk képviselni hazánkat.
Az oroszoknak az számít, hogy bízhatnak-e partnerükben
„A magyar fél 2009 óta minden megállapodást betartott, az oroszok is maradéktalanul betartottak minden megállapodást.
A legfontosabb dolog, amit mondhatok az orosz elnökről, hogy ez működik”
– hangsúlyozta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kialakítani jól működő kapcsolatot az oroszokkal.
A háborúnak mihamarabb véget kell vetni!
Magyarországnak fontos, hogy kikerüljön a háborús veszélyzónából – hangsúlyozta Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen.
Az orosz-ukrán háború nem a Hunyadi-film
A miniszterelnök elmondta, hogy a mostani háború nélkülöz minden hősies romantikát. A nyugatiak a háborút egy sakkjátszmának fogják fel, miközben az emberi tragédiák összessége. Szerinte ez egy borzalmas dolog.
„A világ legborzalmasabb dolga, amikor a szülő temeti el a gyerekét”
– tette hozzá.
„Akárhogy is, nekem nem az ukránok fejével kell gondolkodnom, hanem a magyarokéval, és ezért
a magyar érdek az az, hogy végül akármilyen nehéz, bonyolult szempontrendszer is van, minél hamarabb tűzszünet és béke legyen”
– hangsúlyozta.
Ha nem az asztalon, akkor az étlapon vagy
„Ha nem vagy az asztalon, akkor az étlapon vagy” – fogalmazott képletesen a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy
azért kell ott lennünk a béketárgyalásoknál, hogy a végén, amikor létrejön egy új európai biztonsági rendszer, az nehogy olyan legyen, ami nekünk rossz.
Ahhoz meg ott kell lenni az asztalnál.
Jobb az asztalon.”
A brüsszeliek egy Brüsszel-párti kormányt akarnak Magyarországon
„Most mindenkinek háborúpártinak kellene lennie, mi pedig nem vagyunk azok. Tehát ezért nekünk Brüsszellel van egy konfliktusunk.
És Brüsszel mindent megtesz azért, hogy Magyarországon Brüsszel párti kormány legyen”
– szögezte le a miniszterelnök.
A Tisza Párt kiszivárgott programja egy uniós elvárásra épül
„Ami a Tisza Párt kiszivárgott programjában szerepel, az mind szerepel hivatalos brüsszeli dokumentumokban a megelőző néhány évben. Tehát például az, hogy Magyarországon adót kell emelni, ezt az úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban – mert ilyeneket csinál Brüsszel minden évben – bele van írva,
évek óta követelik, hogy Magyarország emeljen adót, szüntesse meg az egykulcsos adót és legyen ez a többkulcsos adórendszer”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a Tisza Párt terveivel kapcsolatban.
Magyarország nem enged a brüsszeli genderpropagandának!
Orbán Viktor szerint Magyarország a normalitást és a gyermekek egészséges fejlődését védi, ezért nem enged a brüsszeli gendernyomásnak. A miniszterelnök hangsúlyozta: hazánkban továbbra is a józan ész és a családok biztonsága az irányadó.
A teljes műsort itt tekintheti meg: