Orbán Viktor fontos bejelentést tett Nyíregyházán: nagy dologra készül a kormány

A győri Háborúellenes Gyűlés után szombaton Nyíregyházán rendezték meg a Digitális Polgári Körök (DPK) a következő találkozóját. A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is, a beszédből gyűjtöttük ki a tíz legfontosabb gondolatot.

Orbán Viktor: Nafta is lesz, nem csak engedély

„Oroszországgal amit leszerződtünk, az a mennyiség gázból is, olajból is Magyarországra megérkezik a télen is és a következő év során is, erről sikerült megállapodnunk.

Európa legolcsóbb rezsiköltségét tudjuk tartani.”

– közölte a miniszterelnök annak kapcsán, hogy moszkvai útján miben kellett megállapodni az orosz elnökkel.

Kisebbrendűségi érzésből nem lehet tárgyalni

A miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy a nemzetközi tárgyalásokon is nagyon fontos az, hogy

meg kell találni azt a pontot, ami alapján egyenrangúnak tudjuk magunkat képzelni a tárgyalóféllel szemben,

annak ellenére, hogy nagyhatalmakról van szó. Orbán Viktor ezt a kijelentést annak kapcsán tette, hogy bármilyen nehéz helyzetbe kerülünk, az nagyon fontos, hogy kellő méltósággal és önbecsüléssel tudjuk képviselni hazánkat.

Az oroszoknak az számít, hogy bízhatnak-e partnerükben

„A magyar fél 2009 óta minden megállapodást betartott, az oroszok is maradéktalanul betartottak minden megállapodást.

A legfontosabb dolog, amit mondhatok az orosz elnökről, hogy ez működik”

– hangsúlyozta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kialakítani jól működő kapcsolatot az oroszokkal.

A háborúnak mihamarabb véget kell vetni!

Magyarországnak fontos, hogy kikerüljön a háborús veszélyzónából – hangsúlyozta Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen.

Az orosz-ukrán háború nem a Hunyadi-film

A miniszterelnök elmondta, hogy a mostani háború nélkülöz minden hősies romantikát. A nyugatiak a háborút egy sakkjátszmának fogják fel, miközben az emberi tragédiák összessége. Szerinte ez egy borzalmas dolog.

„A világ legborzalmasabb dolga, amikor a szülő temeti el a gyerekét”

– tette hozzá.

„Akárhogy is, nekem nem az ukránok fejével kell gondolkodnom, hanem a magyarokéval, és ezért

a magyar érdek az az, hogy végül akármilyen nehéz, bonyolult szempontrendszer is van, minél hamarabb tűzszünet és béke legyen”

– hangsúlyozta.