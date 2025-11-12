Orbán Viktor üzent a nyugdíjasoknak – ezt önnek is látnia kell!

Mától megérkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, átlagosan 51 ezer forint értékben. A nyugdíjak értékének megőrzése 2010 óta a kabinet egyik legfontosabb vállalása volt, és ehhez most, 2025-ben is tartják magukat – írta Orbán Viktor miniszterelnök a legújabb Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki sajtóiroda

„Pontos elszámolás, hosszú barátság. 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük. Mindehhez tizenöt évvel később is tartjuk magunkat, ezért mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés. Átlagosan 51 ezer forint, minden nyugdíjasnak” – írta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a kabinet nem áll meg itt: gőzerővel dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén is, amelyet 2026-ra fokozatosan kívánnak megvalósítani.

Jövőre meg is fogjuk csinálni, fokozatosan, de biztosan. A mi kormányzásunk erről szól: nem árulunk zsákbamacskát, amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat

– fogalmazott a bejegyzésben.

Orbán Viktor bejegyzését azzal zárta, hogy a cél a „biztos gyarapodás és kiszámítható nyugdíjas-évek”, ami szerinte különösen fontos a „változó és veszélyes világban”. A miniszterelnök hozzátette: „Tisztelet az időseknek!”