Orbán Viktor elmagyarázta, ez a lényegi különbség a nemzeti kormány és a baloldal nyugdíjpolitikája között

– Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, és úgy jár, mint egy kacsa, akkor az kacsa – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. Emlékezetes, a miniszterelnök a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában arról beszélt, a Tisza és a Demokratikus Koalíció (DK) baloldali gazdaságpolitikát folytatnak, de inkább adóemelést és Brüsszeltől való függést támogatnak, a másik oldalon pedig van egy nemzeti kormány.

Orbán Viktor rámutatott, a nemzeti kormánnyal ellentétben a baloldal nem támogatná a nyugdíjasokat (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI)

Kifejtette: a DK és a baloldali pártok nem támogatják a 14. havi nyugdíjat, sőt, át akarják alakítani a nyugdíjrendszert. Nem támogatják a családtámogatásnak azt a formáját sem, hogy adómentességet adjunk a legalább két gyermeket vállalt édesanyáknak. – Szerintük ez belefér. Ők nem támogatják azt, hogy kétszeresére növeljük a gyerekek után járó adókedvezményt, szerintük nem fér bele. Szerintünk belefér – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor kormánya méltányos a nyugdíjasokkal

Mint arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor csütörtök reggel bejelentette: a kormány döntött, bevezeti a 14. havi nyugdíjat. – Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelet az időseknek! – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter – a szintén csütörtökön tartott – Kormányinfón az intézkedéshez hozzátette, jövő év februárjában a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj mellett kapják meg a 14. havi nyugdíj első negyedét, ami azt jelenti, hogy a havi nyugdíj 125 százalékát kapják kézhez. A már korábban bejelentett nyugdíj-kiegészítés pedig átlagosan 51 ezer forintot jelent, vagyis novemberben 47, decemberben négyezer forintot.