Rendkívüli

Gulyás Gergely: A kormány kisegíti a csődhelyzetbe került fővárost – Kormányinfó élőben

Ez mindent megmagyaráz! Itt az utolsó felvétel a holtan talált magyar orvosról

Orbán Viktor

Mi van a bőröndben? – Orbán Viktor elárulta

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Mozgalmasan telt a kedd Orbán Viktor számára. A zalaegerszegi Flex autóipari üzemének átadója után fiataloknak tartott előadást az MCC szervezésében.
Orbán Viktor 25-én kora reggel Zalaegerszegre utazott, hogy átadja a Flex csúcstechnológiás autóipari üzemét, melynek alapkövét 2024 augusztusában tették le.

Zalaegerszeg, 2025. november 25. Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én. MTI/Illyés Tibor
Orbán Viktor a Flex zalaegerszegi üzemének átadóján (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Az eseményen részt vett a miniszterelnök mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter is. 

200 új munkahelyet teremtő üzemet adott át Orbán Viktor

Majd még aznap Stumpf István társaságában folytatott beszélgetést az MCC-n fiatalok előtt. Nekik többek között azt mondta: 

Tegyenek valamit, ami megrengeti a világot! Meg saját magukat. Azt csinálják! Ne csak okosak legyenek, hanem valami állandó cselekvés, kihívás. Szükség lesz rá, higgyék el!”

 

