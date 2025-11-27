Mi van a bőröndben? – Orbán Viktor elárulta

Mozgalmasan telt a kedd Orbán Viktor számára. A zalaegerszegi Flex autóipari üzemének átadója után fiataloknak tartott előadást az MCC szervezésében.
Orbán Viktor 25-én kora reggel Zalaegerszegre utazott, hogy átadja a Flex csúcstechnológiás autóipari üzemét, melynek alapkövét 2024 augusztusában tették le.
Az eseményen részt vett a miniszterelnök mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter is.
Majd még aznap Stumpf István társaságában folytatott beszélgetést az MCC-n fiatalok előtt. Nekik többek között azt mondta:
Tegyenek valamit, ami megrengeti a világot! Meg saját magukat. Azt csinálják! Ne csak okosak legyenek, hanem valami állandó cselekvés, kihívás. Szükség lesz rá, higgyék el!”
