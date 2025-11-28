Orbán Viktor: Az orosz energiahordozók jelentik hazánk energiaellátásának alapját

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Moszkvában fogadta Orbán Viktor kormányfőt, akivel megegyeztek az olaj- és gázszállítások zökkenőmentes folytatásáról.
Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is, és a jövőben is. Nagyra becsüljük a szállítások megbízhatóságát és kiszámíthatóságát – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök új Facebook-videójában, amelyet a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalása után tett közzé. 

Orbán Viktor hazánk energiaellátásának biztosításáról tárgyalt az orosz elnökkel.
Orbán Viktor hazánk energiaellátásának biztosításáról tárgyalt az orosz elnökkel (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor a folytatásról tárgyalt 

Hangsúlyozta: Magyarország érdekelt az energetikai együttműködés fenntartásában, és ezt a kérdéskört járták körbe az orosz elnökkel. A moszkvai csúcson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett.

 

