Orbán Viktor: Az orosz energiahordozók jelentik hazánk energiaellátásának alapját

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Moszkvában fogadta Orbán Viktor kormányfőt, akivel megegyeztek az olaj- és gázszállítások zökkenőmentes folytatásáról.
Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is, és a jövőben is. Nagyra becsüljük a szállítások megbízhatóságát és kiszámíthatóságát – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök új Facebook-videójában, amelyet a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalása után tett közzé.
Orbán Viktor a folytatásról tárgyalt
Hangsúlyozta: Magyarország érdekelt az energetikai együttműködés fenntartásában, és ezt a kérdéskört járták körbe az orosz elnökkel. A moszkvai csúcson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett.
