Orbán Viktor: Öveket becsatolni! Itt az aranykor

„Az elmúlt tíz hónapban, elnök úr, mindazért, amit tett, nagyon hálásak vagyunk. Ön helyreállította a kapcsolatok további szintjét. Kijavította mindazt, amit az előző adminisztráció elrontott. Most tehát jó pozícióban vagyunk ahhoz, hogy új fejezetet nyissunk: mondjuk úgy, hogy aranykort az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában" – jelentette ki Orbán Viktor magyar idő szerint péntek este.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélésük után sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy számos javaslata van az együttműködés kibontása érdekében: gazdasági, katonai és politikai téren egyaránt. „Valószínűleg a legfontosabb kérdés azonban az, hogy mi szomszédai vagyunk Ukrajnának, amely háborúban áll. Ez számunkra a legfontosabb ügy, és szeretnénk megvitatni Önnel, miként tudnánk segíteni a béke érdekében történő erőfeszítéseiben" – húzta alá Orbán Viktor, aki szerint a háború be fog fejeződni a nem túl távoli jövőben.