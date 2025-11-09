Hírlevél

Orbán Viktor: Öveket becsatolni! Itt az aranykor

Orbán Viktor: Öveket becsatolni! Itt az aranykor

Újabb részletet osztott meg a Donald Trumppal való közös sajtótájékoztatóról a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a washingtoni látogatással eljött a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora.
„Az elmúlt tíz hónapban, elnök úr, mindazért, amit tett, nagyon hálásak vagyunk. Ön helyreállította a kapcsolatok további szintjét. Kijavította mindazt, amit az előző adminisztráció elrontott. Most tehát jó pozícióban vagyunk ahhoz, hogy új fejezetet nyissunk: mondjuk úgy, hogy aranykort az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában" – jelentette ki Orbán Viktor magyar idő szerint péntek este.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 07: U.S. President Donald Trump meets with Prime Minister of Hungary Viktor Orban (L) during a bilateral lunch in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Trump and Orban discussed the war in Ukraine, Hungary’s purchase of Russian oil, and European relations. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélésük után sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy számos javaslata van az együttműködés kibontása érdekében: gazdasági, katonai és politikai téren egyaránt. „Valószínűleg a legfontosabb kérdés azonban az, hogy mi szomszédai vagyunk Ukrajnának, amely háborúban áll. Ez számunkra a legfontosabb ügy, és szeretnénk megvitatni Önnel, miként tudnánk segíteni a béke érdekében történő erőfeszítéseiben" – húzta alá Orbán Viktor, aki szerint a háború be fog fejeződni a nem túl távoli jövőben.

 

