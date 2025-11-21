Orbán Viktor: Az ukránok megkapták az amerikai béketervet, közeledik a budapesti Békecsúcs

„Az, aki Magyarországon arra vállalkozik, hogy részt vesz a közéletben, és hajlandó az életenergiájának egy részét a saját és a családja boldogulásán túl a politikán keresztül a köz érdekében mozgósítani, az minden elismerést megérdemel, tehát én örülök, hogy vannak ilyen emberek Magyarországon”

– mondta el a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy megjelentek a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei.

A miniszterelnök azt a törvényszerűséget látja, hogy nincs itt három meg négy különböző politikai párt föltöltésére alkalmas minőségi személyi állomány, ez egy olyan ország, amelyben mindig két párt volt és két párt lesz.

„Vannak a nemzeti érzelmű emberek, ők vannak a jobboldalon, és vannak a nemzetköziek, az internacionalisták, most Moszkva nincsen, én most Brüsszelt kiszolgálni akarók, a külföldtől, a nemzetközi baloldaltól segítséget remélő gondolkodású emberek. Ők vannak a baloldalon”

– szögezte le azzal kapcsolatban, hogy valamikor korábban a baloldal valamilyen bugyrában, szervezetében, programjában részt vettek már ezek az emberek.