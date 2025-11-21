Orbán Viktor: Az ukránok megkapták az amerikai béketervet, közeledik a budapesti Békecsúcs

"Újra lendületet kapott Donald Trump elnök békekezdeményezése. 28 pontos béketerv van az asztalon, amerikai tárgyalódelegáció Kijevben, nagy várakozások szerte a világban. Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette" – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán pénteken reggel.
Orbán Viktor: Az igazság pillanata itt van a brüsszeliek nyakán
A miniszterelnök kitért arra is, hogy Brüsszelben megint eltévesztették az ütemet. Miközben Washington a békéről tárgyal,
„a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására.”
Nemzeti jobb és a nemzetközi bal – ez a két erő van Magyarországon
„Az, aki Magyarországon arra vállalkozik, hogy részt vesz a közéletben, és hajlandó az életenergiájának egy részét a saját és a családja boldogulásán túl a politikán keresztül a köz érdekében mozgósítani, az minden elismerést megérdemel, tehát én örülök, hogy vannak ilyen emberek Magyarországon”
– mondta el a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy megjelentek a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei.
A miniszterelnök azt a törvényszerűséget látja, hogy nincs itt három meg négy különböző politikai párt föltöltésére alkalmas minőségi személyi állomány, ez egy olyan ország, amelyben mindig két párt volt és két párt lesz.
„Vannak a nemzeti érzelmű emberek, ők vannak a jobboldalon, és vannak a nemzetköziek, az internacionalisták, most Moszkva nincsen, én most Brüsszelt kiszolgálni akarók, a külföldtől, a nemzetközi baloldaltól segítséget remélő gondolkodású emberek. Ők vannak a baloldalon”
– szögezte le azzal kapcsolatban, hogy valamikor korábban a baloldal valamilyen bugyrában, szervezetében, programjában részt vettek már ezek az emberek.
A Tisza Párt gazdasági főmuftija egy bankár
A miniszterelnök az ellenzéki párt gazdasági elképzeléseivel kapcsolatban elmondta,
a Tisza Párt gazdasági főmuftija egy bankár, aki nem embereket lát a gazdaságban, hanem számokat. Ezért akarják megadóztatni a nyugdíjakat, megemelni a személyi jövedelemadót, egyáltalán egy bankárlogikában több pénzt akarnak elvenni az emberektől
egy elgondolt, nagyobb makrogazdasági pénzügyi stabilitás érdekében.
Lehet így gondolkodni, de ez egy másik világ. Ez a baloldal világa.
Nálunk a gazdaság az emberekről szól”
– mutatott rá Orbán Viktor, majd hozzátette:
Az az élet, ami a mi gazdasági rendszerünkből nő ki, az az én személyes meggyőződésem, az sokkal vonzóbb, mint amit akár Európában, akár Magyarországon a baloldal valaha kínálni tudott.”
A magyar gazdasághoz nem kell migráció
Mi egy olyan gazdasági rendszert szerveztünk, amelyet
migránsok nélkül, csak a magyarokkal is tudunk működtetni
– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy időszakosan valamennyi vendégmunkás bevonása az egy kiegészítő elem, nem pedig lényegi.
„Ezzel szemben a migráció az Nyugat-Európában egy munkaerő utánpótlási szempont is, és a nyugat-európai gazdasági rendszerekbe be is van kódolva, hogy valamifajta betelepítésekkel próbálják működtetni a hiányzó, a gazdaságot, a hiányzó munkaerőt pedig pótolni.
De a mi rendszerünk egy olyan gazdasági rendszer, amihez nem kell migráció”
– hangsúlyozta.
Ha van munka, akkor minden van, vagy minden lehet
A másik markáns különbség, ami jól látható, hogy nálunk a teljes foglalkoztatás egy államcél, mondta el a miniszterelnök a nemzeti gazdaságról, hozzátéve, hogy Nyugaton úgy tekintik, hogy vagy van teljes foglalkoztatás, vagy nincs, az állam pedig barátkozzon meg ezzel a gondolattal.
Magyarországnak nincs természeti erőforrása, ezért Magyarország csak abból tud élni, amiért megdolgozik, vagy az agyával, vagy az izmaival,
tehát ami ebben az országban van, az a magyarok személyes erőfeszítésétől függ, jelentette ki Orbán Viktor.
„Ezért mi úgy gondolkodunk, hogy a munka az kulcskérdés, ha nincs munka, akkor nincs semmi. Ha viszont van munka, akkor minden van, vagy minden lehet, ezért Magyarországon államcél, hogy olyan gazdasági rendszert működtessünk, amely ilyen vagy olyan minőségben, de minden magyar ember számára ad munkát”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
A brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett nemzeti gazdaságpolitikára van szükség
A héten egy 11 pontos kisvállalkozásokat segítő gazdasági akciótervet is bejelentettek, ezzel kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette:
„Ha valaki megnézi a magyar gazdaságnak a mély szerkezetét, tehát nem csak az, hogy magántulajdon alapú gazdasági működés, magángazdaság és így tovább, piaci szabályozó rendszerek, hanem ezek mögé néz:
szociális ellátórendszer, munkaügyi szabályozások, adórendszer, a családtámogatás és a munkavállalás kérdésének összekapcsolása – ezek a mély szerkezeti finomságai egy gazdasági rendszernek."
Ha ezt megnézzük, akkor látható, hogy a magyar gazdaság lényegi pontokon különbözik az összes többi nyugat-európai gazdaságtól, tette hozzá, hangsúlyozva:
„Minden szabályozás, ami Magyarországon a gazdasági életben létezik, az abból indul ki, hogy a valóságos életben családok vannak, tehát egy családi alapú gazdaságunk van, Nyugat-Európában meg individuumokat látnak, ott egyéni alapú gazdaságot látnak.”
A Tisza Párt két dologra kapott megbízást Brüsszeltől
A brüsszeli eseményekből könnyen kiolvasható, Brüsszel két dologra adott megbízást
– hívta fela figyelmet a Tisza Párt szerepére a miniszterelnök.
„Brüsszelben hozták létre ezt a pártot, onnan is finanszírozzák, onnan tartják életben, két megbízása van ennek a pártnak, ez pedig az, hogy
törje meg a magyarok ellenállását a háború ügyében, és törje meg a magyarok ellenállását a migráció ügyében”
– mutatott rá.
A magyar ellenzék Brüsszel oldalán áll
„Ez egy nagy csata Brüsszellel, amelyben a magyar ellenzék az Brüsszel oldalán áll, a DK is meg a Tisza is”
– szögezte le Orbán Viktor.
A miniszterelnök azt is elmondta ezzel kapcsolatban, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a magyar kormány elmegy Brüsszelbe, és szembetalálja magát a többi európai országgal, hanem
szembetalálja magát a DK-val meg a Tiszával, akik az Európai Parlamentben háborúpárti álláspontot, ukránbarát álláspontot képviselnek.
A nemzeti konzultáció segíti a vezetőket
„Az ország vezetői egyedül ezt nem tudják elérni.
Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős népi egység, a béke melletti elkötelezettség, háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból”
– hangsúlyozta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy a háborúból kimaradást hogyan segítheti az ország, jelezve azt, hogy
„ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés, és a nemzeti konzultáció, amelyek ugyanabba az irányba mutatnak, arról szólnak, hogy a magyarok pénze a magyaroké, és Magyarország nem akar háborúba menni.”
A háborús nyomásból így lehet kimaradni
„Két nagy ügyben van, két kiemelkedően nagy ügyben van több apró mellett jelentős magyar ellenállás ma az európai politikában” – mondta el a miniszterelnök.
„Az egyik a háború, a másik a migráció. A migráció egy régebbi ügy, a háború egy újabb ügy” – mutatott rá Orbán Viktor, majd kijelentette:
„Ha sikerült Magyarországnak kimaradni abból az őrületes hibából, amit Európa többi országa elkövetett, hogy beengedte a migránsokat és átalakította magát egy bevándorló társadalom rendszerré, ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból.”
Ukrajna háborúban áll – miért vennénk fel az EU-ba?
Az ukránok érvelése a miniszterelnök szerint jól mutatja a kétségbeesést ukrán részről. „Ukrajna nincs és rövid időn belül nem is lesz olyan állapotban, hogy európai uniós tag legyen. Ráadásul Ukajna továbbra is háborúban áll – akkor miért vennénk föl” (az EU-ba) – tette fel a kérdést.
Orbán: Közeledik a budapesti békecsúcs!
Ebbe a háborús közegbe „csapott be” tegnap késő este az a hír, hogy immár hivatalosan is megerősítették az amerikaiak által kidolgozott 28 pontos béketervet, amelyet Washington átadott az ukrán vezetésnek. Ez a miniszterelnök szerint arra is utal, hogy az ukránok ezt hivatalosan átvették. Reményei szerint 2-3 héten belül erre
érkeznek folyamatosan a reakciók, vagyis közeledik a budapesti békecsúcs
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Orbán Viktor válaszolt Von der Leyen háborús terveire
Orbán Viktor választ ígért Ursula von der Leyennek a héten bejelentett, az ukrajnai háborút további 135 milliárd euróval támogatni kívánó háborús terveire.
A miniszterelnök kifejtette: Bóka János Európa-ügyi miniszteren keresztül elküldte válaszlevelét az Európai Bizottság vezetőjének.
„Meg kell akadályoznunk, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba”.
Brüsszel folyamatosan fegyverkezik, olyan döntéseket hoz, amely háborús gazdaságot hoz létre. Ők háborúba akarnak menni, ezért egy, az orosz-ukrán háborút lezáró békejavaslat már nemcsak az emberéletek megmentéséről, a pénz elégetéséről szól, hanem arról is, hogy Európát is visszatartsuk a háború szándékáról.
Brüsszelben megint eltévesztették az ütemet
„Brüsszelben megint eltévesztették az ütemet” – írta Orbán Viktor péntek reggeli Facebook-bejegyzésében.
„Miközben Washington a békéről tárgyal, a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására.”
Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk. Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán”
– tette hozzá a kormányfő.