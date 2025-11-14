Orbán Viktor: Nem lehet rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor „kínban fogant szamárságoknak" nevezte a múlt heti washingtoni tárgyalásaival kapcsolatos ellenzéki állításokat, amelyek gigahitelként értékelték az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsot, és a 2008-as IMF-hitellel is párhuzamot vontak.

Orbán Viktor

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Hogy lenne már rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs?"

– tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Hozzátette: az IMF-hitel, amelyet a baloldal vett fel, valóban arról szólt, hogy cserébe mindenfajta belgazdasági intézkedéseket vártak el, például a 13. havi nyugdíj vagy a 13. havi bér elvételét.

„Való igaz, hogy a baloldali kormányok az IMF-fel olyan megállapodást kötöttek, amelyek nagyon súlyos intézkedéseket tartalmaztak a magyar emberekre nézve, ezért küldtem haza az IMF-et"

– fogalmazott.

Orbán Viktor a pénzügyi védőpajzsról

Értékelése szerint az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsnál viszont arról van szó, hogy a nemzetközi pénzvilágban létezik 4-5 olyan eszköz – ezeket részben jegybankok, részben kormányok használják – amellyel egymást meg tudják segíteni a baráti viszonyban álló országok, ha valamelyikük bajba kerül.