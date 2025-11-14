Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nem lehet rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs

A baloldal által korábban felvett IMF-hitelnek súlyos gazdasági következményei voltak a magyar emberekre nézve. Az Egyesült Államok által Magyarországnak biztosított pénzügyi védőpajzs arról szól, hogy a nemzetközi pénzvilágban létező eszközökkel meg tudják segíteni egymást a baráti viszonyban álló országok – mondta Orbán Viktor pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Kérdésre válaszolva Orbán Viktor „kínban fogant szamárságoknak" nevezte a múlt heti washingtoni tárgyalásaival kapcsolatos ellenzéki állításokat, amelyek gigahitelként értékelték az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsot, és a 2008-as IMF-hitellel is párhuzamot vontak.

Washington, 2025. november 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Hogy lenne már rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs?"

tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Hozzátette: az IMF-hitel, amelyet a baloldal vett fel, valóban arról szólt, hogy cserébe mindenfajta belgazdasági intézkedéseket vártak el, például a 13. havi nyugdíj vagy a 13. havi bér elvételét.

„Való igaz, hogy a baloldali kormányok az IMF-fel olyan megállapodást kötöttek, amelyek nagyon súlyos intézkedéseket tartalmaztak a magyar emberekre nézve, ezért küldtem haza az IMF-et"

– fogalmazott.

Orbán Viktor a pénzügyi védőpajzsról

Értékelése szerint az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsnál viszont arról van szó, hogy a nemzetközi pénzvilágban létezik 4-5 olyan eszköz – ezeket részben jegybankok, részben kormányok használják – amellyel egymást meg tudják segíteni a baráti viszonyban álló országok, ha valamelyikük bajba kerül.

Orbán Viktor: Csak az élhet Magyarországon, akinek ezt megengedjük

Hangsúlyozta:

ha valamilyen nemzetközi spekulációs támadás éri a magyar forintot – amit rendszeresen látnak – akkor ezek az eszközök működésbe lépnek.

Jelezte: most ezen eszközök számbavétele zajlik, ezeknek nagyjából leírják a „kontúrjait", és amikor szükség van valamelyikre, akkor Magyarország bejelentkezik az amerikaiaknál és lehívja azokat.

