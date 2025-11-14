Orbán Viktor: Nem lehet rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor „kínban fogant szamárságoknak" nevezte a múlt heti washingtoni tárgyalásaival kapcsolatos ellenzéki állításokat, amelyek gigahitelként értékelték az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsot, és a 2008-as IMF-hitellel is párhuzamot vontak.
„Hogy lenne már rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs?"
– tette fel a kérdést a miniszterelnök.
Hozzátette: az IMF-hitel, amelyet a baloldal vett fel, valóban arról szólt, hogy cserébe mindenfajta belgazdasági intézkedéseket vártak el, például a 13. havi nyugdíj vagy a 13. havi bér elvételét.
„Való igaz, hogy a baloldali kormányok az IMF-fel olyan megállapodást kötöttek, amelyek nagyon súlyos intézkedéseket tartalmaztak a magyar emberekre nézve, ezért küldtem haza az IMF-et"
– fogalmazott.
Orbán Viktor a pénzügyi védőpajzsról
Értékelése szerint az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsnál viszont arról van szó, hogy a nemzetközi pénzvilágban létezik 4-5 olyan eszköz – ezeket részben jegybankok, részben kormányok használják – amellyel egymást meg tudják segíteni a baráti viszonyban álló országok, ha valamelyikük bajba kerül.
Hangsúlyozta:
ha valamilyen nemzetközi spekulációs támadás éri a magyar forintot – amit rendszeresen látnak – akkor ezek az eszközök működésbe lépnek.
Jelezte: most ezen eszközök számbavétele zajlik, ezeknek nagyjából leírják a „kontúrjait", és amikor szükség van valamelyikre, akkor Magyarország bejelentkezik az amerikaiaknál és lehívja azokat.