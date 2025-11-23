A hét igazi vesztesei Orbán Viktor politikai ellenfelei, minden területen padlót fogtak

Mráz Ágoston Sámuel a közösségi oldalán foglalta össze, mik történtek a héten a politika színpadán. A vezető elemző rámutatott, Orbán Viktor az ellenlábasait a földbe döngölte, esélyük sem volt ellene.

Orbán Viktor vitathatatlanul a hét győztese

Orbán Viktor politikai győzelme

Ukrajnát Trump békekötésre akarja rávenni a „területért biztonsági garanciát” elv alapján, amely Zelenszkij bukását is előidézheti. Békekötés esetén ugyanis sokan fogják megkérdezni, nem lehetett volna ezt előbb meglépni. (Csak Orbán Viktor tavalyi békemissziója óta közel 10 ezer négyzetkilométert és ki tudja, hány százezer életet vesztett Ukrajna). Ha tűzszünet lesz, a Zelenszkij körüli korrupciós ügyek is fellángolhatnak. Nem csoda, hogy úgy hírlik, Zelenszkij nem indul újra a következő elnökválasztáson.

Az Európai Bizottság és a háborúpárti kormányok koalíciója is kudarcot vallott. Továbbra is háborút akarnak, de azt nem tudják finanszírozni, nem akarnak katonákat küldeni és az Egyesült Államok – amely kivonulással fenyeget az ukrajnai háborúból – nélkül a katonai támogatásuk sem ér semmit. A nyugat-európaiak egyszerűen hoppon maradtak: kihagyták őket a világpolitikából, ahogy azt a magyar kormányfő előre megmondta.

Végül a Tisza Párt számára sem volt túl fényes a most záruló hét. Magyar Péter protesztpártja a nyár vége óta válságban van: nem tud tematizálni, a napirend számára kedvezőtlen, stratégiája téves, a kormányoldal új erőre kapott. Erre szánták gyógyírnek az előválasztási valóságshow-t. De a gyógyírről a közérdeklődés és az érintettek szilenciuma miatt kiderült, hogy placebo. A Tisza számára a jelölt-jelöltek megnevezése nem elrugaszkodási pont lett, hanem válságjel

Nem kérdés, hogy ki az, aki vezetni tudja az országot!

Az elmúlt hetekben, különösen a washingtoni látogatás fényében mindenki számára, én azt gondolom, még a középen álló bizonytalanok számára is egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor egy tapasztalt, határozott, erős, intelligens vezető, aki a legnagyobb hatalmaknak a vezetőivel is megtalálja a hangot, egy komoly politikus. Mi azt látjuk a saját kutatásaink alapján, hogy komoly népszerűség-emelkedés történt ezen az oldalon – hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.




