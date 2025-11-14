Ide kerül az Orbán Viktor rajzát viselő ruhák eladásából származó bevétel

Szombattól megvásárolható az a pulóver, amelyen az az ábrahalmaz szerepel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök az ATV-nek adott minapi interjú során rajzolt.

Végigsöpört az interneten Orbán Viktor rajza

Orbán Viktor ás Rónai Egon azt a nonfiguratív ábrahalmazt mutatják, amelyet a miniszterelnök az ATV-nek adott interjú közben jegyzett le.

Fotó: Facebook

Erről a kormányfő új TikTok-videójában számoltak be, ahogyan arról is, hogy minden bevétel a Jónak lenni jó alapítványhoz kerül majd. Egyébként Orbán Viktor is kapott egy példányt. – Bármire használható, nem? Egyébként jó kis agytorna lenne, ha le kéne ülnöm és elmondanom, hogy az adott ábra az interjún elhangzott melyik kérdést takarja – mondta a miniszterelnök az egyik munkatársának. A videóban Orbán Viktor végül néhány ábrát párba rakott a vonatkozó kérdéssel.