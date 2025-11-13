Hírlevél

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

Orbán Viktor firkája gyorsan mémmé vált, és sokan szerettek volna belőle pólót, bögrét vagy pulóvert készíteni. Bár a szerzői jogok eddig megakadályozták a kereskedelmi felhasználást, Orbán váratlanul engedélyt adott a felhasználásra.
Az ATV november 10-i interjúja alatt készült Orbán rajza hamar az internet sztárja lett: mémek, grafikai feldolgozások és paródiák sora jelent meg belőle. A rajz, amelyet a miniszterelnök papírlapra készített, nonfiguratív, mégis eredeti, egyéni alkotásnak számít, így automatikusan szerzői jogvédelem alá esik – írja a Forbes.

Orbán rajza a mémekből merch termékké válhat
Orbán Viktor rajza a mémekből merchtermékké válhat
Fotó: Facebook/Kovács Zoltán 

A Collabri print-on-demand platform ügyvezetője, Hudák Tibor szerint a firka bármilyen kereskedelmi felhasználása jogsértő lenne a szerző engedélye nélkül. 

Az idézés vagy paródia nem alkalmazható pulóverre vagy bögrére nyomtatás esetén, a paródia csak akkor jogszerű, ha új üzenetet hordoz és nem sérti a szerző érdekeit

– tette hozzá. A platform ezért sorban eltávolította a feltöltéseket, és tájékoztatta a felhasználókat a jogi korlátokról.

A szakértők kiemelik, hogy az internetes tartalmak és a kereskedelmi ötletek ütközése gyors, de a jogtudatosság kulcsfontosságú. A szerzői jog a szerző halálától számított 70 évig él, így a rajz hosszú ideig nem lenne szabadon felhasználható.

Erre Orbán Viktor váratlanul reagált a Forbes Facebook-oldalán, ahol azt írta: 

Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!

Ez a bejelentés lehetővé teszi, hogy a firkát most már merchre is nyomtathassák, jogi akadályok nélkül.

 

 

