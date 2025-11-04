Orbán Viktor rendesen helyre tette Zelenszkijt

Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt. Nézzük hát a tényeket! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök kifejtette: „ami a támogatásokat illeti: Magyarország fogadta az Ukrajnából érkező menekülteket, több mint 14 millió határátlépés történt Ukrajna felől a háború kezdete óta, 3 ukrán iskolát működtetünk idehaza, sebesült katonák és gyerekek ápolását vállaltuk, több mint tízezer ukrán gyereket táboroztattunk Magyarországon, egészségügyi személyzetet képeztünk ki, iskolákat, óvodákat építettünk újjá Ukrajnában, tavaly mi voltunk Ukrajna legnagyobb gázellatója, mi szállítjuk a legtöbb elektromos áramot”.

Eddig számszerűsíthetően 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren. Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit

– emelte ki Orbán Viktor. A miniszterelnök arra is felhívta Zelenszkij figyelmét, hogy az Európai Uniótól kapott támogatásaikban benne van Magyarország pénze is. Hozzátett: ennek nem örülnek, de tény.

Orbán Viktor: Magyarország nem tartozik Ukrajnának

A kormányfő azt írta, el kell utasítania azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának. Ukrajna ugyanis nem védi Magyarországot senkitől és semmitől. Ilyet nem kértek és nem is fognaj kérni. Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna (szerencsére) nem tagja.

Végezetül felhívnám Elnök úr figyelmét arra a tényre, hogy egy ország uniós csatlakozásáról az Európai Unió tagjai döntenek, egyhangúsággal.

„Ez azt jelenti, hogy bármely tagállamnak szuverén joga támogatni, vagy ellenezni egy új tag felvételét. Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába” – emelte ki Orbán Viktor.

Azt is írta: szerintük az uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ehhez az álláspontunkhoz ragaszkodni fognak a jövőben is.