Orbán Viktor: Repülőinfó csúcsrajáratva!

A miniszterelnök hivatalos közösségi oldalán megosztott videójában az látható, hogy Orbán Viktor és a vele utazó újságírók a Washingtonba tartó repülőúton munkával töltötték az időt.

Repülőinfó csúcsrajáratva”

- írta Orbán Viktor a Facebook bejegyzésében, utalva arra, hogy a magyar delegáció már az utazás közben intenzíven készült a magyar-amerikai csúcstalálkozóra, amelyen a kormányfő Donald Trump amerikai elnökkel folytat majd tárgyalásokat.

A videóban látható, hogy a delegáció tagjai között miniszterek, szakértők és újságírók is helyet kaptak, a miniszterelnök pedig egy rövid felvételen mosolyogva jegyzi meg, hogy:

Még csak félúton vagyunk, de már kész a tizenkettedik interjú is”.