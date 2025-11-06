Orbán Viktor: Repülőinfó csúcsrajáratva!

A miniszterelnök hivatalos közösségi oldalán megosztott videójában az látható, hogy Orbán Viktor és a vele utazó újságírók a Washingtonba tartó repülőúton munkával töltötték az időt.
Repülőinfó csúcsrajáratva”
- írta Orbán Viktor a Facebook bejegyzésében, utalva arra, hogy a magyar delegáció már az utazás közben intenzíven készült a magyar-amerikai csúcstalálkozóra, amelyen a kormányfő Donald Trump amerikai elnökkel folytat majd tárgyalásokat.
A videóban látható, hogy a delegáció tagjai között miniszterek, szakértők és újságírók is helyet kaptak, a miniszterelnök pedig egy rövid felvételen mosolyogva jegyzi meg, hogy:
Még csak félúton vagyunk, de már kész a tizenkettedik interjú is”.
Az utazás célja, hogy a magyar kormányfő magas szintű kétoldalú tárgyalásokat folytasson Washingtonban gazdasági, energetikai és békepolitikai kérdésekről. A washingtoni csúcstalálkozót a magyar kormány „történelmi jelentőségűnek”, valamint a béke és a gazdasági együttműködés új korszakának nyitányaként értékeli.