Orbán Viktor: Repülőinfó csúcsrajáratva!

Orbán Viktor: Repülőinfó csúcsrajáratva!

Repülőinfó csúcsrajáratva! Ezzel a címmel osztott meg egy olyan rövid videót a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, amely betekintést enged abba, hogy mivel is töltötte az időt a Washingtonba tartó Wizz Air-járaton a repülés közben.
A miniszterelnök hivatalos közösségi oldalán megosztott videójában az látható, hogy Orbán Viktor és a vele utazó újságírók a Washingtonba tartó repülőúton munkával töltötték az időt. 

 

Repülőinfó csúcsrajáratva”

- írta Orbán Viktor a Facebook bejegyzésében, utalva arra, hogy a magyar delegáció már az utazás közben intenzíven készült a magyar-amerikai csúcstalálkozóra, amelyen a kormányfő Donald Trump amerikai elnökkel folytat majd tárgyalásokat.

A videóban látható, hogy a delegáció tagjai között miniszterek, szakértők és újságírók is helyet kaptak, a miniszterelnök pedig egy rövid felvételen mosolyogva jegyzi meg, hogy:

Még csak félúton vagyunk, de már kész a tizenkettedik interjú is”.

Az utazás célja, hogy a magyar kormányfő magas szintű kétoldalú tárgyalásokat folytasson Washingtonban gazdasági, energetikai és békepolitikai kérdésekről. A washingtoni csúcstalálkozót a magyar kormány „történelmi jelentőségűnek”, valamint a béke és a gazdasági együttműködés új korszakának nyitányaként értékeli.

 

 

