Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszol az ATV-nek - videó

Donald Trump egy üzletember. Nem is akármilyen. Olyan, hogy előre megegyezel, és eljátszuk, ilyen nincs. Mindent nyitva hagy az utolsó pillanatig – fogalmazott Orbán Viktor az ATV-nek adott iterjújában a YouTube-on.

Fotó: Facebook

A miniszterelnök Rónai Egon műsorában tájékoztatott: a politika tapasztalati műfaj. Csak azok a momentumok számítanak, amelyeket átélt egy politikus. Mint fogalmazott, Trumpnál elmondta, hogy ha szankciókat vezetne be az orosz energiára, tönkre tenné a magyar gazdaságot.

Orbán Viktor azért ment Washingtonba, hogy a magyaroknak is jó legyen. Kiemelte, hogy miután régóta ismerik egymást Trumppal, nem volt oka rohanni, hogy találkozzon vele, hanem akkor ment, amikor készen állt egy nagy megállapodási csomag.

Minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni. Ehhez még betársult egy amerikai szankció, ami alól ki kellett magunkat manőverezni

– tette hozzá.

Meddig lesz szankciómentesség?

Orbán Viktor közölte, amíg ő az elnök és a kormányfő, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében. Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételek – tette hozzá.

Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért.

Mint mondta, ő akkor kötött egyességet Donald Trumppal, amikor a mostani amerikai elnök mélyen volt. Már 2016 előtt kiállt mellette. Később is, amikor Donald Trump elveszítette a választást, őt hívta fel először, nem az új amerikai elnököt.

A kormányfő elmondta: Magyarországon a külügy, vagy bármely másik minisztérium csak technikai dolgokért felel, de az elnök dönt mindenben – így van ez Amerikában, ezért azt érdemes nézni, amit az elnök dönt és akar . A miniszterelnök közölte, 2010-ben a hatalmi rendszer esetében felmerült az elnöki rendszer bevezetésének az ügye, de végül a parlamentáris rendszer mellett döntöttek.

Minden egyes kétharmados győzelemnél felmerült ez, de eddig mindig a parlamentáris rendszer mellett döntöttek.

Azt javasolta a magyaroknak, hogy ezeket sohase tekintsék véglegesen lezárt kérdéseknek, mert mindig az a kérdés, hogy mi a legjobb a magyaroknak.