Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszol az ATV-nek - videó

Donald Trump egy üzletember. Nem is akármilyen. Olyan, hogy előre megegyezel, és eljátszuk, ilyen nincs. Mindent nyitva hagy az utolsó pillanatig – fogalmazott Orbán Viktor az ATV-nek adott iterjújában a YouTube-on.
A miniszterelnök Rónai Egon műsorában tájékoztatott: a politika tapasztalati műfaj. Csak azok a momentumok számítanak, amelyeket átélt egy politikus. Mint fogalmazott, Trumpnál elmondta, hogy ha szankciókat vezetne be az orosz energiára, tönkre tenné a magyar gazdaságot.
Orbán Viktor azért ment Washingtonba, hogy a magyaroknak is jó legyen. Kiemelte, hogy miután régóta ismerik egymást Trumppal, nem volt oka rohanni, hogy találkozzon vele, hanem akkor ment, amikor készen állt egy nagy megállapodási csomag.
Minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni. Ehhez még betársult egy amerikai szankció, ami alól ki kellett magunkat manőverezni
– tette hozzá.
Meddig lesz szankciómentesség?
Orbán Viktor közölte, amíg ő az elnök és a kormányfő, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében. Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételek – tette hozzá.
Trump nem kért semmit cserébe a szankciómentességért.
Mint mondta, ő akkor kötött egyességet Donald Trumppal, amikor a mostani amerikai elnök mélyen volt. Már 2016 előtt kiállt mellette. Később is, amikor Donald Trump elveszítette a választást, őt hívta fel először, nem az új amerikai elnököt.
A kormányfő elmondta: Magyarországon a külügy, vagy bármely másik minisztérium csak technikai dolgokért felel, de az elnök dönt mindenben – így van ez Amerikában, ezért azt érdemes nézni, amit az elnök dönt és akar . A miniszterelnök közölte, 2010-ben a hatalmi rendszer esetében felmerült az elnöki rendszer bevezetésének az ügye, de végül a parlamentáris rendszer mellett döntöttek.
Minden egyes kétharmados győzelemnél felmerült ez, de eddig mindig a parlamentáris rendszer mellett döntöttek.
Azt javasolta a magyaroknak, hogy ezeket sohase tekintsék véglegesen lezárt kérdéseknek, mert mindig az a kérdés, hogy mi a legjobb a magyaroknak.
Kapcsolat Putyinnal
Orbán Viktor elmondta: 2008-ig azt gondolta helyes, ha a Nyugat kelet felé halad, és stabilizál országokat. Később kiderült, hogy az ukránok nem tudtak megerősödni, és nem jött létre nyugati egység Ukrajna nyugatosításában. Az európaiak azért nem támogatták ezt, mert érezték, hogy Oroszország már túl erős, és ebből konfliktus lehet.
Orbán Viktor 2009-ben elmondta Putyinnak, hogy Magyarországon 2010-től ő fogja vezetni az országot.
Itt megállapodtak az együttműködés kereteiről. Itt az szereplelt, hogy történelmi kérdésekről nem beszélnek. Közvetlen vonal van a két ország vezetői között. A miniszterelnök megjegyezte: ez a vonal ma is él. A harmadik pont az volt, hogy minden évben egyszer találkoznak, elnöki szinten. A szankciós világig így is haladtak. Van a miniszterelnök fejében egy vízió, hogy Oroszország milyen szerepet játszik ma, és milyen szerepet fog játszani a következő évtizedek világpolitikájában, Európa történetében, és a magyarok történetében. Ebből az adottságból szeretné a legtöbbet kihozni.
Pénzügyi védőpajzs Trumpéktól?
Orbán Viktor a védőpajzsról azt mondta, hogy nem kötelező lehívni, de bármikor le lehet hívni, és akkor lehet megtenni, amikor erre szükség van, nincs limitje ennek az összegnek.
Magyarország az első világháború vége óta mindig pénzügyi gondokkal küzd
– ismertette. Persze az lenne a legjobb, ha mi adnánk kölcsönt az országoknak, de egyelőre ezt nem sikerült elérni – mondta. Brüsszel ellenséges szemmel tekint Magyarországra, és nem akar segíteni az országnak a miniszterelnök tájékoztatása szerint. Most nem adnak forrásokat, a tény az, hogy ma Brüsszel úgy tekint az országra, amely akadályt jelent a céljai elérésében.
Ezt ellensúlyozza a megállapodás Trumppal.
A miniszterelnök közölte, hogy a békecsúcs a területi kérdéseken akadt el most. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy az orosz alkotmányba bele van írva, hogy négy teljes ukrán megyét elfoglaljanak.
Lesz magyar műhold?
A kormányfő azt mondta, van jogunk saját műhold pályaállítására.