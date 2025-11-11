Hírlevél

Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Orbán Viktor

Orbán Viktor Rónai Egon műsorában ad interjút

Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal – írta a miniszterelnök közösségimédia-felületén. Orbán Viktor azt is hozzátette: Van miről beszélni.
„Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal” – Orbán Viktor kedden Facebook-oldalán tette közzé következő interjújának helyszínét, amely az ATV Mérleg Rónai Egonnal műsora lesz.

Orbán Viktor az ATV csatornának ad interjút
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Orbán Viktor a baloldali média fellegvárában

A miniszterelnök ma délután lesz az ATV csatorna vendége, amelyben nemcsak a washingtoni útról, hanem minden másról is kérdezi a műsorvezető.

 

