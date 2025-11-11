Orbán Viktor Rónai Egon műsorában ad interjút

„Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal” – Orbán Viktor kedden Facebook-oldalán tette közzé következő interjújának helyszínét, amely az ATV Mérleg Rónai Egonnal műsora lesz.

Orbán Viktor az ATV csatornának ad interjút

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a baloldali média fellegvárában

A miniszterelnök ma délután lesz az ATV csatorna vendége, amelyben nemcsak a washingtoni útról, hanem minden másról is kérdezi a műsorvezető.