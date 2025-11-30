Orbán Viktor is megrendült Sebestyén Márta vallomásától: így halt meg a testvére

Ahogyan Orbán Viktor is írta közösségi média oldalán, erre tényleg nincsenek szavak. Álljanak itt Sebestyén Márta Nyíregyházán elmondott gondolatai testvére halála kapcsán. Akinek eddig nem volt egyértelmű, az is lássa be: Magyarországnak a béke pártján kell állnia.

Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén idézte fel testvére, Sebestyén József életét

Orbán Viktor: Nincsenek szavak, nem engedjük el Márta kezét

Fotó: MTI

„Az öcsém nem tervezte így a halálát. Nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni, magyarként és magyar állampolgárként, ilyen fiatalon, 45 évesen.

József születése már maga volt a csoda. Úgy volt, hogy nem marad életben, mert az orvosok már lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig, és a sors fintora, hogy 45 évvel később, Munkácson végeztek vele, kegyetlenül agyonverték.

Józsika egy mosolygós kisgyerek volt, mindenki szerette, imádta, most látom az emberek arcán, hogy olyan szeretetnyilvánítás van felénk, amit el nem lehet mondani.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik részvétüket nyilvánították felénk, és azoknak, akik csak egy szál virágot is helyeztek a sírjára.

Szeretném megköszönni az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak a sok-sok segítséget, és azt, hogy nem engedték el a kezünket. Nagyon köszönjük.”