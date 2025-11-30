Hírlevél

Háború

Sokkoló nyilatkozat: Zelenszkij napjai meg vannak számlálva

Megszületett a döntés Szoboszlaiékról: ezzel a csapattal mászna ki a gödörből a Liverpool

Orbán Viktor

Orbán Viktor is megrendült Sebestyén Márta vallomásától: így halt meg a testvére

A miniszterelnök által közzétett videóban döbbenetes visszaemlékezést hallunk Sebestyén Mártától, annak a Sebestyén Józsefnek a nővérétől, akit az ukrán sorozók agyonvertek. Orbán Viktor szerint sincsenek szavak arra, amit hallhattunk, ezért is kell kiállni a béke mellett.
Ahogyan Orbán Viktor is írta közösségi média oldalán, erre tényleg nincsenek szavak. Álljanak itt Sebestyén Márta Nyíregyházán elmondott gondolatai testvére halála kapcsán. Akinek eddig nem volt egyértelmű, az is lássa be: Magyarországnak a béke pártján kell állnia.

Orbán Viktor: Nincsenek szavak, nem engedjük el Márta kezét, Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén idézte fel testvére, Sebestyén József életét Fotó: MTI
Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén idézte fel testvére, Sebestyén József életét
Orbán Viktor: Nincsenek szavak, nem engedjük el Márta kezét
Fotó: MTI

„Az öcsém nem tervezte így a halálát. Nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni, magyarként és magyar állampolgárként, ilyen fiatalon, 45 évesen.

József születése már maga volt a csoda. Úgy volt, hogy nem marad életben, mert az orvosok már lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig, és a sors fintora, hogy 45 évvel később, Munkácson végeztek vele, kegyetlenül agyonverték.

Józsika egy mosolygós kisgyerek volt, mindenki szerette, imádta, most látom az emberek arcán, hogy olyan szeretetnyilvánítás van felénk, amit el nem lehet mondani.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik részvétüket nyilvánították felénk, és azoknak, akik csak egy szál virágot is helyeztek a sírjára.

Szeretném megköszönni az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak a sok-sok segítséget, és azt, hogy nem engedték el a kezünket. Nagyon köszönjük.”

 

