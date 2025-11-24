Orbán Viktor az Országgyűlésben: Semmilyen művészeti díjat nem vonunk vissza!

Az Országgyűlés plenáris ülésén az azonnali kérdések órájában a miniszterelnököt kérdezték a frakciók képviselői. Elsőként Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője arról kérdezte Orbán Viktort, hogy mikor vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját.
„A kormány egy általános szabályt követ: semmilyen művészeti tudományos díjat nem vonunk vissza.”
– hangsúlyozta válaszában a miniszterelnök.
A kormányfő későbbi viszonválaszában válaszában kifejtette: nem javasolja megnyitni ezt a vitát, ugyanis az ellenzéki politikusok
„1990 után egyetlen kommunistától sem vontak vissza semmilyen művészeti vagy tudományos elismerést”
– mutatott rá.
A miniszterelnök hozzátette:
„A díj adott pillanatban nyújtott teljesítményért jár és azt többet onnan visszavonni nem lehet.”
