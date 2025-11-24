Hírlevél

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Orbán Viktor

Orbán Viktor az Országgyűlésben: Semmilyen művészeti díjat nem vonunk vissza!

Az Országgyűlés hétfői plenáris ülésén az azonnali kérdések és válaszok órájában a miniszterelnököt kérdezték a frakciók képviselői. Elsőként a DK képviselője arról kérdezte Orbán Viktort, hogy mikor vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját.
Az Országgyűlés plenáris ülésén az azonnali kérdések órájában a miniszterelnököt kérdezték a frakciók képviselői. Elsőként Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője arról kérdezte Orbán Viktort, hogy mikor vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját.

„A kormány egy általános szabályt követ: semmilyen művészeti tudományos díjat nem vonunk vissza.”

– hangsúlyozta válaszában a miniszterelnök.

OrbánViktor, Orbán Viktor, parlament
Orbán Viktor az Országgyűlésben: Semmilyen művészeti díjat nem vonunk vissza! (Kép forrása: YouTube)

A kormányfő későbbi viszonválaszában válaszában kifejtette: nem javasolja megnyitni ezt a vitát, ugyanis az ellenzéki politikusok

„1990 után egyetlen kommunistától sem vontak vissza semmilyen művészeti vagy tudományos elismerést”

– mutatott rá.

A miniszterelnök hozzátette:

„A díj adott pillanatban nyújtott teljesítményért jár és azt többet onnan visszavonni nem lehet.”

Cikkünk frissül.

 

