Orbán Viktor: A jobboldal számára stratégiai ügy az ország védelme és békéje

Szánthó Miklós a közösségi oldalán pontokban foglalta össze a mai győri nagygyűlésen elhangzottak legfontosabb mozzanatait. Orbán Viktor a DPK-rendezvényen kihangsúlyozta, jelenleg nagy háborús veszélynek vagyunk kitéve, és úgy látszik Európa nem tanul a korábbi történelmi kudarcaiból.

Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója: Orbán Viktor a béke és a stabilitás oldalán áll, szemben a globalista célkitűzésekkel Fotó: Illsztráció (Kovács Attila/MTI)

Orbán Viktor a béke és a stabilitás útján

Ahogy a főigazgató összefoglalta:

A háborúellenes gyűlésen Győrben a miniszterelnök világosan fogalmazott, amikor azt mondta: Európában háborús veszély van. Európa ugyanis ma ismét olyan helyzetbe lavírozta magát, amelyet sajnos már korábban is megtapasztalt: lassú, de egyértelmű sodródásban vagyunk a háború irányába. Orbán Viktor szerint ebből a helyzetből csak azok az országok tudnak kimaradni, amelyeknek van bátorságuk különvéleményt megfogalmazni, és van erejük érvényesíteni is azt. Magyarország ezt az utat járja,

A békepárti álláspont tehát nem érzelmi állásfoglalás, hanem stratégiai döntés a magyar gazdaság, energiaellátás és biztonság érdekében. A háború lezárása e tekintetben nem technikai, hanem politikai kérdés is. Bár a térség stabilitása olyan nagyhatalmi döntésektől függ, amelyekbe Magyarország nem szólhat bele – de megvédheti saját érdekeit. Ezért építettünk fel több irányú pénzügyi és energiaügyi biztonsági hálót, köztük az amerikai megállapodásokat is,

Ezek lényege, hogy bármilyen nemzetközi nyomás vagy válság közepette is biztosítani tudjuk a magyar családok ellátását és a gazdaság működését. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország történelme arra tanít: a túlélésünk mindig azon múlt, hogy képesek voltunk-e megőrizni a saját döntési szabadságunkat.

A kormánynak alapvető célkitűzése, hogy kimaradjon a háborúból, ahogy az is, hogy Magyarország megőrizze a szuverenitását és a cselekvőképességét. Csak így állhat biztos lábakon ebben a bizonytalan környezetben, és csak így tud sikeres lenni – zárta gondolatait a főigazgató.

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődött az első Háborúellenes Gyűlés. Az első állomás Győr volt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett a digitális polgári körök ismert arcai is feltűntek.




