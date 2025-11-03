Orbán Viktor elrendelte az azonnali vizsgálatot a Tisza adatszivárgása ügyében!

Orbán Viktor egy, a Facebookon közzétett videóban reagált a Tisza Párt körül kirobbant adatszivárgási botrányra.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint példátlan súlyú adatszivárgási botrány rázta meg a magyar közéletet: azáltal, hogy 200 ezer ember személyes adatai kerülhettek ismeretlen kezekbe Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor elrendelte a tiszás adatszivárgási botrány azonnali kivizsgálását

A kormányfő szerint a helyzet súlyos, mert magyar állampolgárok személyes adatai kerültek idegen kézbe, ráadásul az adatkezelésben külföldi, konkrétan ukrán személyek is részt vettek.

Súlyos adatszivárgási botrány a Tiszánál. 200 ezer honfitársunk személyes adatai kerültek ukrán kézbe. Elrendeltem az ügy azonnali kivizsgálását!”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor közölte:

Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet. 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, és megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el.”

A miniszterelnök minden felelős szervet arra utasított, hogy derítsék ki, milyen körülmények között kerülhettek ki a magyar állampolgárok adatai és kik férhettek hozzájuk.