Rendkívüli

Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Nézze meg Szoboszlai Dominik történelmi BL-gólját! – videó

Orbán Viktor az európai politika háborús zűrzavarában üzent

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Orbán Viktor ma Szabadkára utazik, ahol Alekszandar Vucsics szerb elnökkel és a vajdasági magyar közösséggel találkozik. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország kész segíteni Szerbiát az üzemanyag-ellátás biztosításában.
Orbán ViktorSzerbiaszankciós politikaminiszterelnök

Orbán Viktor ma a vajdasági Szabadkára érkezik, ahol a tervek szerint Alekszandar Vucsics elnökkel közösen vesz részt Pásztor Istvánra emlékező rendezvényeken. A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a magyar–szerb kapcsolat stratégiai szövetség, amely a jelenlegi európai háborús zűrzavarban különösen fontos.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A szankciós politika miatt Szerbia komoly ellátási gondok elé néz

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a szankciós politika miatt Szerbia most olyan helyzetbe került, amelyet Magyarország korábban el tudott kerülni. Szerbiában akár le is kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ami komoly ellátási zavarokat, sőt üzemanyaghiányt okozhat.

Magyarország kész támogatni Szerbia üzemanyag-ellátását

A miniszterelnök azt írta, hogy Szabadkán biztosítani fogja Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy segíteni tudja Szerbia üzemanyag-ellátását. A találkozón energiaügyi és biztonsági kérdéseket is érinthetnek.

 

