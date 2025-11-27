Hírlevél

Magyarország

Orbán Viktor: Felgyorsítjuk a szerb-magyar olajvezetéknek a megépítését

1 órája
„Felgyorsítjuk a szerb–magyar olajvezeték építését” – jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: a piaci helyzethez nem lehet alkalmazkodni annak bizonytalansága miatt.
MagyarországAlekszander VucsicsOrbán Viktor

„Felgyorsítjuk a szerb-magyar olajvezetéknek a megépítését” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor Szabadkán (Fotó: MTI)
 

A kormányfő úgy véli, jó döntést hoztak Alekszander Vucsics szerb elnökkel, amikor megállapodtak arról, hogy építenek Szerbia és Magyarország között egy olajvezetéket. Gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs. Mint mondta, úgy döntöttek, hogy ezt meg fogják építeni.

Nem érdekel bennünket a piaci helyzet, ami teljesen bizonytalan, ahhoz nem lehet alkalmazkodni, tehát kifejezetten kormányzati beruházásként a magyar szakaszt fölgyorsítjuk és meg fogjuk építeni

– jelentette ki a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor Szabadkán (Fotó: MTI)

 

