Orbán Viktor: Felgyorsítjuk a szerb-magyar olajvezetéknek a megépítését

„Felgyorsítjuk a szerb-magyar olajvezetéknek a megépítését” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor.

A kormányfő úgy véli, jó döntést hoztak Alekszander Vucsics szerb elnökkel, amikor megállapodtak arról, hogy építenek Szerbia és Magyarország között egy olajvezetéket. Gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs. Mint mondta, úgy döntöttek, hogy ezt meg fogják építeni.

Nem érdekel bennünket a piaci helyzet, ami teljesen bizonytalan, ahhoz nem lehet alkalmazkodni, tehát kifejezetten kormányzati beruházásként a magyar szakaszt fölgyorsítjuk és meg fogjuk építeni

– jelentette ki a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor Szabadkán (Fotó: MTI)